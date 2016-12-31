В Липецке появились китайские Дед Мороз и Снегурочка, а Алсу спела про утренний бодун (ФОТО, ВИДЕО)

Как праздновали Новый Год в Липецке в конце 90-х

В Новый Год принято не только думать о будущем, но и вспоминать хорошо забытое старое.

17 лет назад в эфир одной из липецких телекомпаний вышел новогодний выпуск популярной в те годы программы «Сильву Play». С разрешения авторов передачи сегодня мы предлагаем липчанам посмотреть любопытные архивные кадры конца 90-х.





Надо сказать, что проект «Сильву Play» делался на голом энтузиазме своих создателей, но в дело сатиры и юмора шло буквально все – вплоть для снятых для рубрики происшествий кадров столба, упавшего на автобус в Липецке (к счастью, никто не пострадал).





В той новогодней телепередаче зрители увидят немало знаменитостей липецкой журналистики 90-х. Программу вместе с ее бессменным автором, режиссером и оператором Аркадием Свиридовым провела Юлия Райзбих, сейчас живущая в Германии.

Журналист Олег Хрипунков давным-давно переехал в Москву, не раз замечен на центральных телеканалах страны. Певица Катя Смородина, сыгравшая Алсу, спустя несколько лет после выхода телепередачи собрала сотни зрителей в «Звездном» под именем столичной поп-звезды Орландины.





Китаянка Юань-Юань, тогда учившаяся в липецком педагогическом институте (еще не университете!) и спевшая песню в передаче, живет и продолжает петь на родине. Фокусник и иллюзионист Виктор Леухин («Восточная мудрость!») несколько лет назад переехал в Воронеж. Увидят зрители и популярного липецкого музыканта Станислава Чернышевича, правда группа у него тогда называлась не «Плеханово», а «Астероид-517».





Спортивный комментатор Юрий Криворучко сейчас трудится на GOROD48.





Словом, предлагаем вам пересмотреть те забавные кадры и немного по поностальгировать – настроение от этого наверняка станет еще более новогодним.