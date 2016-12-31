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НовостиВ России

Психологи назвали рецепт счастливой жизни в Новом году‍

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31 декабря 2016 г., 11:31
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Ученые предложили несколько несложных правил для того, чтобы начать новую жизнь

Специалисты сформулировали свод из трёх основных правил, которые помогут людям начать новую счастливую жизнь в новом году, - пишет МИР24.

Так, по мнению ученых, первое правило гласит: необходимо признать собственные ошибки. Глубокий анализ собственных ошибок способен помочь посмотреть на ситуацию со стороны и скорректировать неправильные поступки. Однако, избегайте самобичевания, не корите себя за них, а проанализируйте и примите, чтобы не допускать таких же ошибок в будущем. Эксперты советуют для более положительного эффекта написать ошибки на бумаге, а затем порвать и выкинуть.

Второе правило заключается в том, что каждому человеку нужно развиваться, как духовно, так и интеллектуально. Для достижения данной цели уменьшите время, проводимое за компьютером и прочими гаджетами, а взамен стоит увеличить время прогулок, найти себе любимое и интересное занятие - начать изучать иностранные языки, освоить новый вид спорта, заняться танцами или рисованием..

И, наконец, третье правило - не бояться перемен, откладывая изменения на потом, а способствовать им. Хотите повышения заработной платы? Поговорите с руководителем. Сменить работу? Определитесь, чем хотите заняться. Но есть один важный момент - при этом нельзя бояться и переживать, что из этого ничего не выйдет, а, наоборот, нужно настроить себя на счастливые перемены в жизни!
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