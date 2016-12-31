Липчане присоединятся ко всемирному "челленджу" - новогоднему полумарафону

1 января в разных точках планеты стартует полумарафон. Акция проводится третий год.

"1-е января своего рода стартовая точка, с которой мы начинаем все по-новому" - говорят организаторы, группа бегунов из Санкт-Петербурга. " Организуя уже третий год старт 1-го января в Санкт - Петербурге, нам написали друзья, которые не могут бежать с нами, но хотели бы также поучаствовать в Новогоднем полумарафоне. Так возникла идея организовать забег ONLINE, в котором можно принять участие, находясь в любой точке земного шара. Вы регистрируетесь, бежите дистанцию на выбор 1-го января, выкладываете скрин пробежки в социальной сети под хештегом #НовогоднийПолумарафонОнлайн и заполняете форму для финишного протокола, которую мы вышлем вам на почту 31-го декабря.

Таким образом мы увидим географию нашего челенджа, результаты по возрастным группам, узнаем победителей и количество бегающих 1-го января - все, как на живом старте".

Липецк тоже присоединится к "челленджу", предварительно зарегистрировавшись по ссылке выше. Сбор участников в 15:00 у часовни святых Петра и Павла рядом со входом в Нижний парк. Организаторы в Липецке - Клуб бега и уличных тренировок "БЕГ48". Все подробности о полумарафоне на страничке группы.