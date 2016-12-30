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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 30 декабря

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0
30 декабря 2016 г., 19:40
168
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Липецкая вечЁрка: 30 декабря

Корпоратив чиновников прославился в Сети, цены и дороги, а также обыкновенная сказка.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона, которые, несмотря на предпраздничную суету, сегодня были популярны у интернет-пользователей. Итак, главное 30 декабря.

Самые яркие эмоции у липчан вызвало видео с корпоратива липецких чиновников. Петушиный хоровод попал в Сети и вызвал море толков.

Не менее востребованной была тема кредитов. Так. Липчанину под новый год простили более 20 млн рублей. Живут же люди!

Жаркие споры развернулись по поводу роста цен на такси в Липецке. Еще только 30 декабря, а цены уже новогодние

Конечно, не обошлось без интереса к тому, как не оказаться в плену дорог: Липецк сегодня вальяжно полз со скоростью аж в 2 км/ч

А вот самой позитивной для липчан оказалась новость о том, как обычный человек может подарить всем праздник. Желаем всем взять с него пример в новом году!
Теги новости: Обзор, события
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