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НовостиКультура

Липецкий художник нарядил самую необычную ёлку

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1
30 декабря 2016 г., 19:04
3
489
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Липецкий художник нарядил самую необычную ёлку
фото https://vk.com/bugrovsky

Ёлки бывают разные.

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Известный липецкий художник представил на суд публики необычный новогодний арт-объект – новогоднюю ёлку. Правда, с ёлкой сходства весьма отдаленные. Зато есть другой обязательный символ праздника – мандарин.

- Наряжал сегодня целый день ёлку, но как-то не очень получается, - честно признался художник, выставив необычную ёлку.

Перед Новым годом Сергей Бугровский хотел сделать что-то нежное и трепетное – и также выпустил новую серию новогодних работ.

Напомним, художник прославился тем, что рисовал голыми женщинами на войлоке и создавал картины на газетах в рамках проектов «Макулатура» или «Импровизации на газетах».
Он также принял участие в трэш-проекте «Искусство за бухло».  

Сергей Бугровский  родился в 1962 году в семье инженеров в о Липецке.  После армии обошёл и перезанимался во всех художественных студиях и кружках города, в результате подготовился и поступил в 1988 году в Пензенское художественное училище. Но обучение не задалось, после второго курса под давлением преподавательского коллектива покинул училище из-за идейных противоречий.

Дальше была работа сторожем в детской художественной школе, заместителем директора по хозяйству в Липецком областном выставочном зале, научным сотрудником Липецкой областной картинной галереи, с 1987 года Сергей Бугровский стал участником или организатором многих десятков персональных, групповых, областных, тематических выставок в Липецке, Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Воронеже, Тамбове, Пензе, Уфе, Омске, Тюмени и др.
Теги новости: Новый год, праздник, ёлка, каникулы, выходные
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цирк с конями
30 декабря 2016 г., 19:52
ну да, от слова худо
наркоман какой то
пиПец
30 декабря 2016 г., 19:19
творец!
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30 декабря 2016 г., 19:13
ЧП48 !
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