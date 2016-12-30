Началось голосование на лучшее новогоднее оформление фасадов

На сайте администрации началось голосование за работы участников городского конкурса «Новогоднее настроение» на лучшее новогоднее оформление фасадов торговых объектов.Конкурсной комиссией определены 10 лучших фасадов предприятий торговли и сферы услуг, расположенных на территории Липецка. В первую очередь оценивались оригинальность и использование иллюминации в световом и декоративно художественном оформлении торгового объекта. Фотографии десяти победителей размещены на сайте администрации города.
Участвовать в интернет-голосовании может любой пользователь интернета. Оно продлится до 18 января 2017 года. По итогам будут определены три победителя, набравшие наибольшее количество голосов.
Конкурс проводится в целях мотивации предпринимателей к созданию новогоднего оформления фасадов с использованием современных материалов и дизайнерских решений.