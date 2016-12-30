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НовостиОбщество

На границе Липецкой области задержан угонщик... велосипеда

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0
30 декабря 2016 г., 15:54
3
268
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На границе Липецкой области задержан угонщик... велосипеда
Фото: cronusbike.ru

Велосипед был украден в Курской области.

Как сообщает УМВД России по Курской области, в дом к женщине, в Советском районе Курска, проник преступник. Он разбил окно через которое попал в кухню. Пройти дальше помещения кухни мужчине не удалось. Услышав шум, хозяйка дома зашла в кухню и спугнула преступника. Воспользовавшись все тем же разбитым окном, он убежал, забрав с собой мобильный телефон. Как выяснилось позднее, мужчина  успел украсть велосипед, стоявший во дворе дома.

Опомнившись, женщина сразу же обратилась в полицию. По горячим следам подозреваемый в этом преступлении был задержан. На похищенном велосипеде он успел добраться до границы с Липецкой областью, где и был задержан полицейскими. В настоящее время подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.

Теги новости: угон, велосипед
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угон века
30 декабря 2016 г., 16:56
Доцент, за то согрелся
?
30 декабря 2016 г., 16:44
Хорошо хоть бабу не тронул...
Доцент
30 декабря 2016 г., 16:34
На велосипеде зимой идиот
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