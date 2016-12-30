На границе Липецкой области задержан угонщик... велосипеда

Фото: cronusbike.ru

Велосипед был украден в Курской области.

Как сообщает УМВД России по Курской области, в дом к женщине, в Советском районе Курска, проник преступник. Он разбил окно через которое попал в кухню. Пройти дальше помещения кухни мужчине не удалось. Услышав шум, хозяйка дома зашла в кухню и спугнула преступника. Воспользовавшись все тем же разбитым окном, он убежал, забрав с собой мобильный телефон. Как выяснилось позднее, мужчина успел украсть велосипед, стоявший во дворе дома.

Опомнившись, женщина сразу же обратилась в полицию. По горячим следам подозреваемый в этом преступлении был задержан. На похищенном велосипеде он успел добраться до границы с Липецкой областью, где и был задержан полицейскими. В настоящее время подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.