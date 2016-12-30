26 км дорог Липецкой области осветили в уходящем году

В целях повышения безопасности дорожного движения транспортных средств, пешеходов и повышения пропускной способности дорог в темное время суток осуществляются мероприятия по устройству линий наружного освещения на опорной сети автомобильных дорог Липецкой области.

Для реализации данных мероприятий управлением дорог и транспорта Липецкой области в 2016 году введено в эксплуатацию 26,4 км линии наружного освещения в населенных пунктах:

с. Б.Поляна в Тербунском районе, протяженностью - 3,7 км;

с. Солдатское Тербунского района, протяженностью - 1,9 км;

с. Фащевка в Грязинском районе, протяженностью – 0,93 км;

с. Аксай в Усманском районе, протяженностью – 5,5 км;

с. Васильевка в Воловском районе, протяженностью – 3,67 км;

с. Теплое в Данковском районе, протяженностью – 3,01 км;

с. Катениха Лебедянского района, протяженностью – 1,45 км

с. Ильинка, Долгоруково, Братовщина в Долгоруковском районе, протяженностью – 6,3 км.