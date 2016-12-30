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НовостиОбщество

Год кино уходит... но не из Липецка

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0
30 декабря 2016 г., 15:40
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Год кино уходит... но не из Липецка

В городе продолжит действовать еженедельный "Субботний кинозал"

Международный день кино стал прекрасным завершением Года российского кино в библиотеке «Сокольская». Вместе с читателями  библиотекари  вспоминали мероприятия, посвящённые отечественным фильмам и российским артистам, которые проводились в уходящем году.

В очередной раз любители кинематографа задержались у выставки «БиблиоСINEMA», чтобы сказать добрые слова в адрес всем известных и горячо любимых фильмов. Юные киноманы приняли участие в викторине «Юбилей любимых фильмов». Самые лучшие знатоки получили новогодние призы.

Интересным и познавательным оказался Час кино, организованный для студентов Техникума общественного питания. Молодым людям рассказали об истории российского и мирового кинематографа, познакомили с известными кинопремиями.

В конце встречи все с удовольствием приняли участие в игре «Угадай фильм по смайлам».

 Год кино близится к завершению, но в нашем библиотечном «Субботнем кинозале» мы по-прежнему будем вспоминать и обсуждать любимые фильмы, сообщили в  централизованной библиотечной системе Липецка.
Теги новости: кино
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