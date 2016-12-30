Детский омбудсмен посетила Задонский реабилитационный центр

Фото: szn.lipetsk.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова поздравила с наступающим Новым годом воспитанников Задонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда».

Людмила Куракова познакомилась с условиями жизни воспитанников учреждения. После импровизированного детского концерта Людмила Валентиновна вручила юным подопечным «Надежды» подарки: книги, большой глобус, календарь, развивающие игры. Также каждый ребёнок получил в подарок яркую футболку и бейсболку с логотипом и символикой Института Уполномоченных по правам ребёнка.

Для детей был проведён правовой урок, на котором они узнали, как и куда они могут обратиться, если их права будут нарушены.

Завершилось посещение Уполномоченным по правам ребёнка центра «Надежда» встречей с воспитателями семейных воспитательных групп, специалистами учреждения. Беседу за «круглым столом» вёл директор учреждения Владимир Якушев. Людмила Куракова обсудила вместе с собравшимися актуальные вопросы, связанные с деятельностью воспитателей и опекунов, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.