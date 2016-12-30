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НовостиОбщество

Детский омбудсмен посетила Задонский реабилитационный центр

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30 декабря 2016 г., 15:34
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Детский омбудсмен посетила Задонский реабилитационный центр
Фото: szn.lipetsk.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова поздравила с наступающим Новым годом воспитанников Задонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда».

Людмила Куракова познакомилась с условиями жизни воспитанников учреждения. После импровизированного детского концерта Людмила Валентиновна вручила юным подопечным «Надежды» подарки: книги, большой глобус, календарь, развивающие игры. Также каждый ребёнок получил в подарок  яркую футболку и бейсболку с логотипом и символикой  Института Уполномоченных по правам ребёнка.

Для детей был проведён правовой урок, на котором они узнали, как и куда они могут обратиться, если их права будут нарушены.

Завершилось посещение Уполномоченным по правам ребёнка центра «Надежда» встречей с воспитателями семейных воспитательных групп, специалистами учреждения. Беседу за «круглым столом» вёл директор учреждения Владимир Якушев. Людмила Куракова обсудила вместе с собравшимися актуальные вопросы, связанные с деятельностью воспитателей и опекунов, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.

Теги новости: Куракова.
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жора
30 декабря 2016 г., 16:42
рнеужели она смогла подняться и встать со своего кресла значит 2017 год будет непредсказуемым
молодящейся Кураковой
30 декабря 2016 г., 16:04
Чтож ты "как воды в рот набрала" когда вся общественность отстаивала центр пор реабилитации детей больных раком от чинуш из областной администрации?
Вместо реальной работы и помощи детям подарочки под кинокамеры (для пиара).
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