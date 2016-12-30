Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.15:37
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Воспитанники елецкого интерната съездили на новогодний утренник в Воронеж

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 15:31
9
Изменить шрифт
Воспитанники елецкого интерната съездили на новогодний утренник в Воронеж

Поездку организовали волонтеры

Проживающие в Елецком психоневрологическом интернате посетили Воронеж, где приняли участие в благотворительном новогоднем утреннике, организованном Центром добровольчества «Млечный путь» ВГМУ им. Н.А. Бурденко.

Данное мероприятие  прошло в рамках    социального проекта «Связь поколений». Оно позволило проживающим в Елецком интернате совместить приятное с полезным: порадовать детей-инвалидов своим зажигательным выступлением и посмотреть замечательную сказку в исполнении студентов-волонтеров, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.

Теги новости: утренник
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

Праздник пойдёт как по маслу
Праздник пойдёт как по маслу
08.02.2007 15:11:00
1503
В Липецке проведут почти 150 новогодних представлений для детей
В Липецке проведут почти 150 новогодних представлений для детей
17.12.2009 11:07:02
4697
Липецким детям с ограниченными возможностями устроили новогодний утренник
Липецким детям с ограниченными возможностями устроили новогодний утренник
19.12.2015 18:25:16
4
2786
Новогодние ёлки стартуют в Липецке 23 декабря
Новогодние ёлки стартуют в Липецке 23 декабря
24.11.2016 13:02:52
2
1508
Из-за траура отменены утренники в детских садах
Из-за траура отменены утренники в детских садах
26.12.2016 10:19:17
17
1974
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро