Воспитанники елецкого интерната съездили на новогодний утренник в Воронеж

Поездку организовали волонтеры

Проживающие в Елецком психоневрологическом интернате посетили Воронеж, где приняли участие в благотворительном новогоднем утреннике, организованном Центром добровольчества «Млечный путь» ВГМУ им. Н.А. Бурденко.

Данное мероприятие прошло в рамках социального проекта «Связь поколений». Оно позволило проживающим в Елецком интернате совместить приятное с полезным: порадовать детей-инвалидов своим зажигательным выступлением и посмотреть замечательную сказку в исполнении студентов-волонтеров, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.