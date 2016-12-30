Ворона украла паспорт у эстонца на российской таможне

Курьезный инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска в Ленинградской областиУ гражданина Эстонии на автомобильном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области украли паспорт. А сделала это.. ворона! Об этом сообщает сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России.
Во время процедуры таможенного оформления транспортного средства гражданин Эстонии достал паспорт, однако подлетевшая ворона внезапно выхватила документ и взмыла вверх. Все произошло очень быстро, никто и опомниться не успел.
Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, были привлечены даже кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать «воровку» окончились неудачей.
Житель Эстонии оказался в затруднительном положении. Тут же был вызван наряд полиции и составлено заявление по утрате паспорта. Свидетелями инцидента выступили должностные лица таможенного поста. В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения домой.
После получения новых документов мужчина вернулся на родину. А через пару дней и паспорт нашелся - ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Однако документ стал недействительным, так как птица вырвала из него один лист.