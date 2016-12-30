Размер одежды женщин меняется 31 раз

За дамами наблюдали ученые.Как сообщает «Петербургский дневник», женщина за свой век меняет размер одежды не единожды и не дважды, а 31 раз – утверждают социологи из Великобритании. Основной причиной этого исследователи называют замужество, беременность и рождение ребенка, и даже потерю близкого человека. «Вспышки» также случаются во время рождественских каникул.
Из исследований английских ученых следовало также то, что среди женщин на 28 лет приходится пик удовлетворенности своим внешним видом, а на 38 – неудовлетворенности. Что касается мужчин, они меньше переживают по поводу возрастных изменений собственного тела, поэтому не спешат приобретать обновки.
Результаты мужчин, естественно, оказались куда более скромными: они всего 24 раза в жизни меняют свой размер.