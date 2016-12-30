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НовостиВ России

Лавров предложил Путину выгнать дипломатов США

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30 декабря 2016 г., 14:49
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Лавров предложил Путину выгнать дипломатов США

Россия дала ответ на прощальные санкции Обамы.

МИД предлагает президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщает РИА Новости, он убежден, что "выходки" американской стороны не должны остаться без ответа.

Напомним, накануне США ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "сотрудниками российской разведки". Никаких доказательств этого американский лидер не предоставил.

В ответ на это посольство РФ разместило в социальной сети Twitter изображение хромой утки с сообщением, в котором расценило действия Обамы как "дежавю холодной войны". Хромая утка — это символ готовящегося оставить свой пост президента. Имеет негативную и уничижительную окраску.
Теги новости: США, Россия, Лавров
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