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НовостиВ России

Россияне могут остаться без газа?

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0
30 декабря 2016 г., 14:43
114
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Россияне могут остаться без газа?

Топливо таит угрозу жилым домам.

В Ростехнадзоре предложили запретить использовать газ в жилых домах. Соответствующее письмо руководитель ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает RT. По мнению ведомства, это исключит возможности взрывов в зданиях, где живут люди. В качестве альтернативы предлагается использовать электроборудование.

На сегодня в РФ газификация жилых домов проведена у 67% потребителей, при том, что использование газовых плит для приготовления пищи использует всего 1% от всех потребителей газа, указано в письме.

Сроки возможного принятия такого решения не называется. Пока что нет информации и о том, какого мнения по этому вопросу придерживаются другие ведомства.
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