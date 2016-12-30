Россияне могут остаться без газа?

Топливо таит угрозу жилым домам.В Ростехнадзоре предложили запретить использовать газ в жилых домах. Соответствующее письмо руководитель ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает RT. По мнению ведомства, это исключит возможности взрывов в зданиях, где живут люди. В качестве альтернативы предлагается использовать электроборудование.
На сегодня в РФ газификация жилых домов проведена у 67% потребителей, при том, что использование газовых плит для приготовления пищи использует всего 1% от всех потребителей газа, указано в письме.
Сроки возможного принятия такого решения не называется. Пока что нет информации и о том, какого мнения по этому вопросу придерживаются другие ведомства.