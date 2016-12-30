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НовостиОбщество

В Липецке устанавливают знаки туристской навигации

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30 декабря 2016 г., 14:40
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В Липецке устанавливают знаки туристской навигации
фото пресс-службы администрации Липецка.

Сегодня в Липецке началась установка навигационных указателей к объектам культурного наследия и туристским объектам города. Инициатором выступило управление туризма администрации города Липецка при содействии Центра кластерного развития туризма Липецкой области и управления культуры и туризма Липецкой области.

- Говорят, что театр начинается с вешалки, так и город, который рад гостям, должен начинаться с хорошего сервиса. Туристские навигаторы – один из способов сделать город удобным для изучения. На них размещены обозначения всех достопримечательностей Липецка: памятников, архитектурных объектов, соборов, музеев, парков. Указатели позволят гостям города лучше ориентироваться на улицах областного центра, и лишний раз напомнят горожанам о знаковых местах Липецка, - рассказала начальник управления туризма и массовых коммуникаций администрации Липецка Мария Григорьева.

Всего в городе будет установлено 65 туристских указателей. Таким образом, навигацией будут охвачены все объекты показа, расположенные на территории областного центра, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Теги новости: туризм
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