Версию о теракте на борту Ту-154 отвергают

На данные источника ссылаются СМИ.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт. Приоритетными версиями он назвал ошибку пилотирования или техническую неисправность самолета.
Ранее заместитель начальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов на пресс-конференции заявил, что последняя фраза командира разбившегося Ту-154 в Черном море говорит о начале развития нештатной ситуации на борту.
Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших были 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».