Скорость на дорогах Липецка упала до 2 км/ч

Предпраздничный город стоит в пробках.

Предновогодняя суета, как уже и положено, значительно затруднила движение по дорогам регионального центра. По данным автоинформера «Яндекс.Пробки», скорость движения в Липецке местами упала до 2 км/ч.Самыми загруженными участками стали улица Космонавтов в районе пересечения с улицей Циолковского, улица Неделина в части подъезда к Центральному рынку, улица Юных Натуралистов. Самым антискоростным участком на 14:00 31 декабря стала улица Крайняя.Значительные затруднения в движении и скорость транспорта в 5-7 км/ч наблюдаются: кольцо площади Победы, район Петровского рынка, Плехановский спуск, улицы Мичурина, Меркулова, Гагарина и проспект Победы.Вместе с этим жизнь автомобилистам и их пассажирам портят мелкие ДТП и уборка улиц от снега.