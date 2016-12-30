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НовостиОбщество

Скорость на дорогах Липецка упала до 2 км/ч

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0
30 декабря 2016 г., 14:22
10
1106
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Скорость на дорогах Липецка упала до 2 км/ч

Предпраздничный город стоит в пробках.

Предновогодняя суета, как уже и положено, значительно затруднила движение по дорогам регионального центра. По данным автоинформера «Яндекс.Пробки», скорость движения в Липецке местами упала до 2 км/ч.

Самыми загруженными участками стали улица Космонавтов в районе пересечения с улицей Циолковского, улица Неделина в части подъезда к Центральному рынку, улица Юных Натуралистов. Самым антискоростным участком на 14:00 31 декабря стала улица Крайняя.

Значительные затруднения в движении и скорость транспорта в 5-7 км/ч наблюдаются: кольцо площади Победы, район Петровского рынка, Плехановский спуск, улицы Мичурина, Меркулова, Гагарина и проспект Победы.

Вместе с этим жизнь автомобилистам и их пассажирам портят мелкие ДТП и уборка улиц от снега.
Теги новости: Скорость, транспорт, пробки
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Дмитрий
30 декабря 2016 г., 15:28
писака уже пьяный. пишет на 14. 00 31 декабря
Главное
30 декабря 2016 г., 15:21
Быстрее добраться до супермаркета,набрать бухла побольше и стероидной свинины.Целый год ведь не жрали!
учитель
30 декабря 2016 г., 15:17
Вот итог: администрации надо думать, как транспортные развязки делать,а не по "ушам" ездить президенту и населению про "воздушное метро"! Фантазёры!
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