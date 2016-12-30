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НовостиОбщество

Липецкие коммунальщики сверили часы перед Новым годом

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30 декабря 2016 г., 14:10
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Липецкие коммунальщики сверили часы перед Новым годом

В аварийных и диспетчерских службах города усилят круглосуточное дежурство бригад и техники. Вся информация о ситуации в жилфонде ежедневно будет стекаться в городскую аварийно-диспетчерскую службу.

Оперативное совещание с руководителями управляющих компаний, ТСЖ и представителями ресурсоснабжающих организаций провел в департаменте ЖКХ в преддверии новогодних праздников глава Липецка Сергей Иванов. В нем приняли участие первый заместитель главы администрации города Евгений Губанов и начальник государственной жилищной инспекции Липецкой области Денис Надеев.

Обсуждались вопросы, связанные со стабильным жизнеобеспечением города в дни зимних каникул. Как сообщил председатель профильного городского департамента Евгений Лисаконов, на региональном уровне принято решение в период с 1 по 9 января не проводить плановых отключений воды, электроэнергии и теплоснабжения. Ремонтные работы на сетях будут осуществляться только в случае возникновения аварийных ситуаций.

В то же время в аварийных и диспетчерских службах города усилят круглосуточное дежурство бригад и техники. Вся информация о ситуации в жилфонде ежедневно будет стекаться в городскую аварийно-диспетчерскую службу.

На встрече был поднят вопрос оперативной и качественной уборки липецких дворов. Накануне руководители города совершили объезд внутриквартальных территорий. Далеко не везде результаты работы жилищников по расчистке от снега и наледи, посыпке песком проездов и тротуаров их удовлетворили. В качестве отстающего назван 19 микрорайон. В пример приводилось содержание территорий в микрорайонах «Университетский», 11, 12 и немногих других. Остальные оказались в «середнячках». Как отметил Денис Надеев, жилищная инспекция контролирует ситуацию, по результатам вчерашних рейдов эксплуатирующим организациям выдано 17 предписаний. В оставшееся до праздников время недостатки необходимо устранить. Тем более что синоптики прогнозируют снегопады в течение нескольких первых дней января.

- Не должно быть «чужих» территорий, - подчеркнул глава города Сергей Иванов, говоря, в том числе, о межквартальные проездах, из-за принадлежности которых нередко ведутся споры. Все они также должны быть прочищены. По заявкам управляющих компаний департаментом транспорта, дорог и благоустройства выделяется спецтехника.

Особое внимание на совещании уделялось вопросам теплоснабжения МКД и безопасности дворовых территорий в период праздников.

В случае возникновения коммунальных проблем жителям многоквартирных домов Липецка необходимо обращаться в управляющую компанию, по телефону единой диспетчерской службы города – 073, либо по телефонам 30-72-00, 30-72-14 . По этим же номерам могут звонить и те, кто проживают в индивидуальных домах в черте города.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно позвонить оперативному дежурному Управления ГО и ЧС города Липецка по телефону 33-40-48. Также круглосуточно будут работать телефоны аварийно-диспетчерских бригад энергосбытовых компаний: ПАО «Квадра» 30-66-66, ОАО «ЛГЭК» 075, 23-67-67.

Теги новости: Новый год
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Колька Быдлов
30 декабря 2016 г., 14:18
Такое впечатление, что писал сам КоролкЁв.
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