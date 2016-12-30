Стоимость километра пути таксисты подняли до 29-40 рублей

Таксистам грозят штрафами.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, оно озабочено повышением платы за проезд в легковых такси в предпраздничные новогодние дни.Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» плата за пользование легковым такси определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.Приказом Управления от 30 августа 2011 года №19 установлены предельные тарифы на перевозки пассажиров легковым такси, оборудованным таксометром, на территории Липецкой области составляют 60 рублей за подачу машины и 11 рублей за каждый километр пути. Тариф на ожидание пассажира 10 минут в летнее время и 15 минут в зимнее время - бесплатно, всё, что свыше - 4 рубля за минуту.Однако, внесенные изменения в действующее законодательство, которые ослабили требования к оборудованию легковых такси таксометрами, привели к тому, что регулированием тарифов теперь занимаются диспетчерские службы, принимающие заказы. В отличие от компетентных органов, для расчета тарифа они используют не экономически обоснованные расчеты, а такие факторы как: время суток, день недели (будни, выходные, праздничные дни), время ожидания пассажира и т.п.Проведенный специалистами Управления мониторинг показал, что все транспортные средства, ставшие объектами информационно-аналитического наблюдения, не оборудованы таксометрами, вследствие чего в предпраздничные дни стоимость 1 километра проезда в такси (с учетом тарифа на подачу автомобиля) варьируется в городе Липецке от 29 до 40 рублей, аналогично в городе Ельце.Для сравнения, стоимость 1 километра проезда в такси (с учетом тарифа на подачу автомобиля) в соответствии с утвержденным Управлением тарифом составила бы от 23 до 35 рублей в зависимости от расстояния поездки.В рамках установленных полномочий к хозяйствующим субъектам, допускающим нарушения действующего законодательства, в соответствии со статьей 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», будут применяться меры административного воздействия – наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей.