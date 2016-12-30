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НовостиОбщество

Стоимость километра пути таксисты подняли до 29-40 рублей

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30 декабря 2016 г., 14:04
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Стоимость километра пути таксисты подняли до 29-40 рублей

Таксистам грозят штрафами.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, оно озабочено повышением платы за проезд в легковых такси в предпраздничные новогодние дни.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» плата за пользование легковым такси определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.

Приказом Управления от 30 августа 2011 года №19 установлены предельные тарифы на перевозки пассажиров легковым такси, оборудованным таксометром, на территории Липецкой области составляют 60 рублей за подачу машины и 11 рублей за каждый километр пути. Тариф на ожидание пассажира 10 минут в летнее время и 15 минут в зимнее время - бесплатно, всё, что свыше - 4 рубля за минуту.

Однако, внесенные изменения в действующее законодательство, которые ослабили требования к оборудованию легковых такси таксометрами, привели к тому, что регулированием тарифов теперь занимаются диспетчерские службы, принимающие заказы. В отличие от компетентных органов, для расчета тарифа они используют не экономически обоснованные расчеты, а такие факторы как: время суток, день недели (будни, выходные, праздничные дни), время ожидания пассажира и т.п.

Проведенный специалистами Управления мониторинг показал, что все транспортные средства, ставшие объектами информационно-аналитического наблюдения, не оборудованы таксометрами, вследствие чего в предпраздничные дни стоимость 1 километра проезда в такси (с учетом тарифа на подачу автомобиля) варьируется в городе Липецке от 29 до 40 рублей, аналогично в городе Ельце.

Для сравнения, стоимость 1 километра проезда в такси (с учетом тарифа на подачу автомобиля) в соответствии с утвержденным Управлением тарифом составила бы от 23 до 35 рублей в зависимости от расстояния поездки.

В рамках установленных полномочий к хозяйствующим субъектам, допускающим нарушения действующего законодательства, в соответствии со статьей 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», будут применяться меры административного воздействия – наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Теги новости: Новый год, праздник, такси, цены, стоимость
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Таксистам всем читать!
30 декабря 2016 г., 15:20
Успокойтесь все, не пребедняйтесь! Какие вам 40 руб\км? Я на Питер 20 тонн везу за 30 руб\ км. У меня Вольво, считайте дальше сами:солярка зимняя,транспортный налог,налог ИП, Платон за каждый км,и запчасти не как у ваших Логанов, одно только колесо 36000.Не нойте что вам мало!!!!
Таксист
30 декабря 2016 г., 15:08
Минимальная цена поездки восемь лет назад была 100 рублей,а сейчас по "Максиму" 80р. Но восемь лет назад бензин был в два раза дешевле и цены в магазине тоже. Так о каких тарифах вы сейчас говорите? Почему такси не должно идти в ногу с повышением цен? И раньше в такси были русские машины,а сейчас людям за 60 р нужна иномарка с кондиционером!!! Такси было и должно остаться так сказать роскошью,а сейчас четыре пьяных быдла скинуться по 15 рублей и поедут на такси,вместо общественного транспорта. А в автобусе им после восьми вечера вышло бы по 20 рубликов. Вот и решайте во что превратили такси и таксистов с такими ценами!!! Верните тарифы 2005 года!!!!!!!
123
30 декабря 2016 г., 15:08
ПОЧЕМУ ГАИ ИМИ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.
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