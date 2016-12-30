Заключенный засудил почту за потерянное письмо

Организация так и не доставила конверт в прокуратуру.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела дело по апелляционное жалобе заключенного местной колонии. Причиной стало его недовольство выводами суда первой инстанции в городе Елец.Как указано в документах Липецкого областного суда, заключенный 18 января через администрацию колонии направил письмо в Липецкую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Однако письмо так и не дошло. Как посчитал заключенный так были нарушены его права как потребителя.Представитель ответчика ФГУП «Почта России» иск не признал, ссылаясь на отсутствие доказательств передачи письма истца в отделение почтовой связи для отправки. 30 мая ответчик направил в адрес заключенного ответ на претензию, согласно которому объективно ее рассмотреть не представляется возможным: простое письмо не регистрируется, в связи с чем невозможно отследить его доставку адресату. Почта так и не смогла доказать того, что доставила письмо. В связи с этим Елецкий городской суд удовлетворил просьбу истца о возмещении морального вреда. Его оценили в 1 000 рублей.Судебная коллегия Липецкого областного суда посчитала, что потребитель имеет право и на возмещение материальных расходов. Теперь почте придется вернуть истцу деньги за марки и конверты.