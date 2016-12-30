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НовостиОбщество

Заключенный засудил почту за потерянное письмо

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1
30 декабря 2016 г., 13:04
4
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Заключенный засудил почту за потерянное письмо

Организация так и не доставила конверт в прокуратуру.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела дело по апелляционное жалобе заключенного местной колонии. Причиной стало его недовольство выводами суда первой инстанции в городе Елец.

Как указано в документах Липецкого областного суда, заключенный 18 января через администрацию колонии направил письмо в Липецкую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Однако письмо так и не дошло. Как посчитал заключенный так были нарушены его права как потребителя.

Представитель ответчика ФГУП «Почта России» иск не признал, ссылаясь на отсутствие доказательств передачи письма истца в отделение почтовой связи для отправки. 30 мая ответчик направил в адрес заключенного ответ на претензию, согласно которому объективно ее рассмотреть не представляется возможным: простое письмо не регистрируется, в связи с чем невозможно отследить его доставку адресату. Почта так и не смогла доказать того, что доставила письмо. В связи с этим Елецкий городской суд удовлетворил просьбу истца о возмещении морального вреда. Его оценили в 1 000 рублей.

Судебная коллегия Липецкого областного суда посчитала, что потребитель имеет право и на возмещение материальных расходов. Теперь почте придется вернуть истцу деньги за марки и конверты.
Теги новости: Суд, почта, письмо
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Премудрый пескарь
30 декабря 2016 г., 14:01
За то, что государство выделило неподъемные бабки Почте, ее директор положил в карман сотни миллионов бонуса!

А кинутому челу (ЗеК, не ЗеК - не имеет значения) - 1000 рэ!

Ворон ворону ...!
Брюс бывший
30 декабря 2016 г., 13:30
Зекам скучно без работы вот они и пишут жалобы во все инстанции. А письмо видно нач. отряда по дороге потерял или опера в стол положили
. такое к сожалению бывает в колониях.
?
30 декабря 2016 г., 13:13
А у администрации - где письмо не спрашивали????????????? У нас с судьями наверно действительно больш................ая проблема
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