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НовостиОбщество

Липчанину под Новый год списали долг в 20 млн рублей

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30 декабря 2016 г., 12:43
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Липчанину под Новый год списали долг в 20 млн рублей

Удача улыбнулась еще двоим.

Трое жителей Липецкой области могут со спокойной душой вступить в новый 2017 год. В течение последней рабочей недели Арбитражный суд региона завершил в отношении них процедуру реализации имущества и освободил от обязательств перед банками и иными кредиторами. Это произошло потому, что попавшие в кредитную кабалу липчане решили воспользоваться возможностью стать банкротами.

Липчанину с улицы Горняцкая в региональном центре Фортуна улыбнулась, пожалуй, шире всего. Мужчина решил узаконить свою финансовую несостоятельность еще осенью 2015 года. За этот срок на оплату долгов нашлось чуть более 75 000 рублей. При этом мужчина должен банку, частным лицам, налоговой и коллекторам свыше 20,2 млн рублей. Теперь этот долг списан.

Жительнице деревни Казинка Елецкого района теперь также можно спать спокойно. Единственным имуществом, которым могли бы поживиться банки, выступил дом, но его как единственное жилье по закону в счет долгов отобрать не могут. Липчанка к лету накопила в пяти кредитных организаций долгов на 973 465 рублей и 64 копейки. При этом единственный доход молодой матери — зарплата, которая не позволит расплатиться по кредитам и за 10 лет.

Липчанка из Фащевки Грязинского районе также может вздохнуть спокойно и не бояться звонков коллекторов. К июню 2016 года женщина задолжала двум банкам 1 070 335 рублей и 22 копейки. Несмотря на то, что липчанка работает на заводе, ее дохода не хватило бы на погашение кредитов даже в рассрочку.

В отношении всех указанных заявителей завершена процедура банкротства — реализации имущества. Должники освобождены от ответственности перед банками. В тоже время на них наложили ряд ограничений: нельзя три года брать кредиты и занимать руководящие посты, а в течение пяти лет нельзя снова объявлять о своей финансовой несостоятельности.
Теги новости: Кредит, долг, суд, банкрот
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Да уж
30 декабря 2016 г., 13:32
Вот людям и праздник !
*
30 декабря 2016 г., 13:06
Интересно девки пляшут ....... перечисляйте дальше, что язык прилип город 48
Не обозначу имя!
30 декабря 2016 г., 12:53
Без комментариев. Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире!
Все комментарии (5)
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