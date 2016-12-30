Итоги года

Было и прошло.

Закончился бурный 2016-й. Високосный год, от которого с самого начала не ждали ничего хорошего. Закончился болезненным крушением самолета Ту-154, причин которого мы пока не знаем. Год был проблемным для страны и ее граждан. Нам приказано гордиться успехами российского оружия в Сирии, но обычному человеку от этого ни холодно, ни жарко. К счастью, экономика России не оказалась «разорванной в клочья», о чем хвастливо заявил уходящий президент США, но наши люди стали беднее даже по официальной статистике (в то же время 1% россиян, которым принадлежит 90% российского капитала, стал богаче). В итоге разрыв между 10% богатых и 10% бедных граждан России составляет 15,6 раза - абсолютный антирекорд среди развитых стран. Радует, что вроде бы ловят на взятках генералов, губернаторов и даже министров, но поскольку асфальт у нас продолжают класть в воду и снег, мы понимаем - воруют, как всегда…Впрочем, подводить итоги уходящего года в России региональному СМИ, - дело не благодарное. Поэтому сосредоточимся на тех новостях, которыми жил Липецк.

Январь

Самые длинные в году выходные липчане убивали как могли. Порой не без вреда для своих ближних. Одно ЧП чудом не закончилось трагедией. 1 января в детскую областную больницу с улицы Юбилейной в Липецке доставили 13-летнего школьника простреленной головой. Пуля из пневматического ружья попала подростку в надбровную дугу, срикошетила от кости черепа в глазницу, пробила глаз, оторвала зрительный нерв и застряла в глубинных отделах мозга. Мальчик остался жив, но ослеп на один глаз.Вечером 8 января в Липецке на улице Терешковой конфликт между двумя компаниями армян начался после того как на узкой дороге столкнулись автомобили Mercedes-Benz G500, которым управлял директор ООО «Промтехника-2» 34-летний Арутюн Айвазян и «ВАЗ-2112», за рулем которого находился 45-летний Георгий Казаров. Началась стрельба, в результате которой Казаров получил две пули в голову, одну - в грудь, а Айвазян - раны груди и предплечья. Потом «Гелик» Айвазяна угнали с места перестрелки и сожгли у базы отдыха «Бригантина». В настоящее время уголовное дело готово для передачи в суд.В Ельце задержали уголовника, который, ограбив квартиру многодетной матери, поджег квартиру вместе с женщиной. Обгоревшая хозяйка чудом осталась жива (позже суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы).В администрации Липецка началась череда громких отставок. Новоиспеченный мэр Сергей Иванов без сожалений расстался с доставшейся ему по наследству от «народного мэра» Гулевского командой. В январе свои полномочия сложили Владимир Мигита, Владимир Тучков, Анна Шамаева (примечательно, что такое решение она приняла после паломнической поездки по святым для православного верующего местам в Израиль и будто бы после разговора с личным духовником), председатели двух департаментов Виктор Долгих и Виктор Корвяков.В январе ушли глава Добринского района Валерий Тонких, занимавший должность 25 лет (представьте только: главой администрации района его назначили аж в 1991 году!) и . скандально известный Анатолий Глазунов, который рулил Добровским районом с 1999-го. Этот чиновник прославился на всю страну тем, что 2013 году избрался в очередной раз главой района с перевесом в один голос над своим ближайшим конкурентом.В мэрии дважды извинились перед жителями Липецка. Сначала - за неубранные от снега улицы частного сектора, потом - за скользкие дороги на остановках.Родительские комитеты гимназии №12 и школы №5 пожаловались в редакцию GOROD48 на непристойности «школьных» вечеринок в ночных клубах: фотосессии на унитазах, танцы топлесс, забрасывание льда в девочкам в бюстгальтеры и трусы.В ИК-4 строгого режима заключенный сварился заживо. Двое зэков, находящиеся в камерах ШИЗО, сломали трубы на стыке с радиаторами отопления. Один из них получил ожоги, второй, осужденный за разбой и незаконный оборот оружия, - скончался.Депутат Липецкого горсовета Андрей Трофименков пожаловался в Госнаркоконтроль на продающуюся в магазинах детскую сказку! Внимание слуги народа на сусклика-наркомана обратила одна бдительная липчанка: «Может быть, автор преследовал и благую цель, но нравственная составляющая сей истории весьма сомнительна. Почитайте, не пожалеете!»В Липецке хотели зарегистрировать ребенка по имени Ельцин, но в органах ЗАГС родителей отговорили (кстати, в сборной Коста-Рики по футболу есть спортсмен с таким именем).«Свиной» грипп убил в Липецке 34-летнего мужчину и 61-летнюю пенсионерку. В январе от пневмоний в регионе умерли 7 человек.Липецкий губернатор предложил строителям развернуться от сооружения многоэтажек к возведению «родового жилья». В идеале, по мнению Олега Королева, у липчанина должен быть свой дом, а в нем «собачка, гусь, лыжи». Жителям Липецка глава региона пообещал горнолыжные спуски, велосипедные дорожки, зарыбленные пруды и даже гольф-клуб. За прошедший год ничего этого горожане не получили. Более того, многофункциональный спортивный комплекс «Катящиеся камни», который должен был быть сдан в эксплуатацию в 2016-м, до сих пор представляет собой замороженный на стадии фундаментов объект.Глава Липецка дал свое первое программное интервью СМИ, выбрав для этого, что необычно, не бюджетное СМИ, а наш сайт (см. «Сергей Иванов: «Считаю, что живу в «жемчужине» Черноземья»).

Февраль

На сессии горсовета директор МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Владимир Голубицкий заявил, что в Липецке продают покойников по 6 тысяч рублей. Покойниками торгуют «скорая помощь», полиция, морг. Вскоре после этого его уволили.Досрочной ушел в отставку Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Николая Загнойко, работал в этой должности с февраля 2006 года. Примечательно, что на новый срок полномочий его назначили осенью 2015 года. Оказалось, эту должность пообещали бывшему мэру Липецка Михаилу Гулевскому. Впрочем, омбудсменом не стал и он, так как осенью попал в Госдуму по партийным спискам «Единой России», региональным «генсеком» которой являлся.В рубашках, что называется, родились четверо липчан, пассажиры самолета, следовавшего из аэропорта города Пунта-Кана в Доминикане в Москву. У «Боинга» отказал один из двух двигателей, а при экстренной посадке было повреждено шасси (эвакуация пассажиров производилась по надувным трапам).Сотрудники УФСБ РФ по Липецкой области задержали пятерых сотрудников липецкого авиацентра за хищение и попытку продажи на Украину оборудования для МиГ-29, Су-24 и Су-25.В Липецке выстрелили из травмата в лицо сотруднику ДПС. Полицейский остался жив, а стрелка так и не нашли.В Задонске открылся первый в России музей прессы. Его создателем, собирателем реликвий и хранителем стал известный липецкий журналист Александр Косякин. Экспозиция охватывает весь период советской журналистики: от НЭПа и НКВД до прессы времен культа личности «дорогого Леонида Ильича» и перестройки.Умер почетный гражданин Олег Мазур.

В Липецке на улице Карла Маркса, 2 в помещении бывшего кинотеатра времен царизма «Унион» открыли концертный зал имени Тихона Хренникова. Из областного бюджета на его комплексный ремонт и оснащение потратили 130 млн рублей. Отреставрированное здание включает холл, небольшую музыкальную гостиную с малой сценой, каминный зал, помещение для артистов. Главной его изюминкой стал 298-местный концертный зал с уникальной акустикой, - это отметил знаменитый дирижер Валерий Гергиев.





У главы Липецка появился новый заместитель, бывший председатель департамента экономического развития администрации Липецка Александр Лысов. Правда, в новой должности Лысов не проработал и года - его уволили уже в ноябре.Олег Королев объявил курс на ревитализацию. Это новое слово прозвучало на расширенном заседании администрации Липецка. Губернатор пояснил: «Ре» - это возрождение, «Вита» - жизнь. Ревитализация для Липецка - это улучшение комфортных условий для проживания. За этим словом кроются «изумительные по красоте проекты, оживляющие промышленные города». Глава региона рассказал о городе завтрашнего дня. С соединенными рукотворными протоками с рекой Воронеж Силикатными озерами. С «мостом-красавцем» на остров (напротив центрального городского пляжа). С культурно-развлекательным комплексом посреди реки. С «могучей пристанью». С третьим мостовым переходом и, конечно же, воздушным метро. С 5300 га приведенных в порядок городских лесов, «наполненных новым содержанием».Олег Королев поставил мэру Липецка задачу обеспечить всех бесквартирных медиков жильем. Причем - до конца года. Что ж, теперь ясно, что Сергей Иванов с задачей не справился: в Липецке не имеют своего угла 37 врачей и 97 медсестер и фельдшеров, а в улучшении жилищных условий нуждаются 145 врачей и 375 работников среднего медицинского звена.

Март

В мэрии объявили, что в Липецке будут строить мост на Зеленый остров (тот самый остров напротив центрального городского пляжа на реке Воронеж, который потерял связь с «большой землей» десять лет назад после того, как был демонтирован понтонный мост). Однако потом стало ясно, что моста может не случиться: в связи с угрозой подтопления острова чиновники отказались строить на нем интересные как горожанам, так и гостям города объекты.В Липецке потеряло работу доверенное лицо Путина. Облздрав уволил 50-летнего Олега Колягина, главврача областной детской больницы. Ставшее вакантным место получил Сергей Голобурдин, тербунский земляк липецкого губернатора.Ученик липецкой коррекционной школы принес на уроки пневматический пистолет и, поссорившись с приятелем, трижды в него выстрелил. Комментируя инцидент, председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов сказал, что металлодетекторов в школах не будет.Липецкий губернатор оригинально поздравил липчанок с 8-м Марта. Поясняя свои слова LifeNews, Олег Королев сказал, что всегда говорит на камеру без подготовки, а философские мысли черпает из Библии и трудов Льва Толстого.Случай из разряда «Не может быть!» произошел в Хлевенском районе: сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 300 000 рублей. Полицейского пытался подкупить водитель, севший за руль пьяным.Липецккомбанк атаковали в соцсетях. На созданной лжестраничке в Интренете клиентам банка об отзыве у него лицензии. Однако, по словам руководства этого единственного в городе регионального банка, клиенты на «развод» не клюнули.Готовившим теракт в День Победы в Липецке скинхедам вынесли приговор. Ставшие совершеннолетними подсудимые получили реальные сроки лишения свободы и были арестованы в зале суда. Напомним, что националисты собрали СВУ из стеклянной литровой банки, заряда и поражающих элементов-гвоздей. Привести «адскую машинку» в действие должен был часовой механизм.В Липецке прошла первая ночная спецоперация по «зачистке» киосков. Такие акции стали визитной карточкой мэрии, глава которой всякий раз ссылается на положительный, с его точки зрения, опыт мэра Москвы Сергея Собянина. Было заявлено, что к концу года с улиц Липецка уберут 300 ларьков и павильонов, и их действительно стало меньше.Администрация Липецка заявила о желании расширить территорию «перенаселенного» косыревского кладбища. Новые 9 га под покойников нашлись... между опорами ЛЭП! Эта земля оказалась непригодной ни для какого из известных способов использования, а мертвым ведь все равно где спать смертным сном.Олега Пешкова выдвинули на звание почетного гражданина города Липецка. Случился казус: это звание нельзя давать погибшим или умершим людям. Впрочем, оконфузившаяся мэрия замяла скандал.В Липецке пятиклассник... угнал автомобиль! «Своего» школьника в пролетевшей мимо него синей «шестерке» узнал завуч. Оказалось, что угонщику на самом деле 14 лет. Просто парнишка из-за того, что растет в неблагополучной семье и «забил» на учебу, три года подряд учится в 5 классе.В Задонске умерла от систематического семейного насилия пятилетняя девочка-приемыш. Софью Савинову в больницу привез ее удочеритель, отец четверых собственных детей, студент-заочник Воронежской духовной семинарии. А на следующий день Дениса и Валентину Савиновых арестовали по подозрению в избиении малышки и изнасиловании. В настоящее время в областном суде жюри присяжных заседателей решает вопрос виновности приемных родителей в инкриминируемых им преступлениях.Никольский храм в Добринке опубликовали список из 473 грехов. Роптать на плохие дороги, часто стирать белье, собирать кубик Рубика, копить деньги на черный день, кататься на велосипеде, спать днем без нужды и, не дай бог, красить ресницы - все грех.47% дорог в Липецке не соответствуют ГОСТам. Об этом на сессии горсовета объявил депутатам главный смотритель мэрии Алексей Бахтин. По его словам, 100 километров дорог частного сектора в городе до сих пор без твердого покрытия.Администрация Липецка объявила о желании ввести платную парковку в центре города. Руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» Андрей Шорстов предложил брать за первый час стоянки автомобиля 30 рублей, за второй - 100, за третий - 300. К счастью для горожан, такой прайс-лист депутаты не одобрили. В итоге к концу года мэрия утрясла с горсоветом лишь Положение о платных парковках в Липецке без привязки к тарифам.

Апрель

Глава Липецка упразднил департамент территориального управления. Взамен в Липецке появились четыре новых управления Советским, Правобережным, Левобережным и Октябрьским округами. Позднее Сергей Иванов предложил еще одну версию обновления штатного расписания. В итоге в мэрии появился управделами, заместителям главы Липецка запретили совмещать должность с руководством департаментами, а в администрации осталось всего 555 муниципальных служащих (в начале года в мэрии работали 586 человек).Липецкие органы ЗАГСа выписали свидетельство о рождении на имя Лионеля Месси. Это имя для своего сына выбрал фанат испанской «Барселоны» Николай Волков. В роддоме мальчика записали на фамилию матери - Хаджи, которую носит знаменитый румынский футболист, правда, уже закончивший карьеру, который также, как и Месси, играл за «Барселону». Итак, в Липецке теперь живет Лионель-Мессии Николаевич Хаджи.ФСБ нашла наемника из Липецка в Сирии. Им оказался 32-летний липчанин, воюющий в составе какого-то вооруженного формирования на территории САР.В мэрии объявили о том, что в Липецке возможна ликвидация троллейбусов. Однако дальше разговоров дело не пошло. В городе сохранились пять маршрутов и 20 курсирующих по ним троллейбусов.С инициативой штрафовать горожан на тысячу долларов выступил депутат горсовета Владислав Аленин. «Единоросс» предложил наказывать жителей города за... несанкционированное озеленение микрорайонов! Депутаты коллегу не поддержали.Липчанка задала вопрос Путину на «Прямой линии». Он касался изолированности России от мира. Оксана Стычинская спросила главу государства, нет ли у него ощущения, что мы замкнулись внутри себя и можем оказаться за бортом глобальных экономических процессов? Ответ президента был витиеват. Мол, в условиях санкций «зафиксирован рост промышленного производства и увеличение экспорта товаров высоких технологий», а правительство страны обсуждает методы поддержки уязвимых слоев населения.Самый богатый депутат областного Совета, «единоросс» Владимир Архипенко, председатель Совета директоров елецкого АО «Энергия», на пару с женой заработал по итогам прошлого года 66,6 млн рублей. Самым бедным оказался член облсовета от фракции ЛДПР Павел Соколов, который на одном из митингов в Москве как-то кричал в камеру: «Россия без Путина!». Его доход составил 36 тысяч рублей.Меньше всех в горсовете заработал представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Вадим Трофимов, задекларировавший 79 тысяч рублей дохода. А самым состоятельным депутатом горсовета оказалась владелица сети магазинов «Эталон» Вера Урываева, заработавшая 18 млн рублей.Липецкий губернатор рекомендует заниматься йогой. При условии, если от беды больше ничего не помогает. Эффективность йоги, по мнению главы региона, 100-процентная. А еще Олег Королев призвал женщин рожать естественным путем, выступив против кесарева сечения.Вице-мэр Антон Курочкин ушел в отставку. Его место занял бывший главный строитель Липецка Андрей Шорстов.В Липецке умер известный скульптор Александр Вагнер. Художнику было 66 лет. В числе его основных работ - скульптурная композиция «Интернационал» в Верхнем парке и композиция основателям города на площади Плеханова.В Липецке наградили «Героев нашего города». В конкурсе участвовали 46 человек, а его победителем стал Герой России Олег Пешков, летчик Липецкого авиацентра, погибший в Сирии. Организаторы конкурса вместо того, чтобы дать дорогу простым людям, которые «не всегда получают должную общественную оценку», напичкали список бывшими партхозфункционерами или людьми уже усыпанными регалиями. Так среди конкурсантов появились бывший глава Липецка Михаил Гулевский, бывший депутат горсовета Николай Орлов, депутат Госдумы нескольких созывов от фракции «ЕР» Николай Борцов, который, кстати, нисколько не горожанин.В регионе вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней. В итоге в области были уничтожены и утилизированы десятки тысяч голов животных.300 липчан пронесли по городу 30-метровую Георгиевскую ленту. Шествие по проспекту 60 лет СССР продолжалось на протяжении часа.Фронтовик попросил липецкого губернатора не поздравлять его с Днем Победы. 90-летний ветеран из Ельца Леонид Поздняков возмутился тем, что городская администрация оспорила его право на улучшение жилищных условий (старик живет в доме, которому более ста лет). После опубликования его истории на GOROD48 решением областного суда бывшего зенитчика восстановили в очереди на получение квартиры как ветерана Великой Отечественной.Аферисты из Липецка попытались «развести на бабки» полпреда президента РФ по ДФО. Точку в их прибыльном, но незаконном бизнесе поставили сотрудники ФСО, ведь преступники случайно позвонили… полномочному представителю президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Виктору Ишаеву! Они сообщили взявшему трубку вип-чиновнику, что его дочь попалась с наркотиками, и что вопрос можно решить за деньги. Вначале Ишаев поверил в реальность происходящего, но потом решил, что его дочь, успешная бизнесвумен, не могла быть наркокурьером. И предпринял меры для определения телефона звонивших ему людей.

Май

В этом году Первомай совпал с Пасхой. Поэтому участники официальной «маевки», стоя под лозунгами «За достойную зарплату!», «Нет росту цен и налогов, да - росту зарплат!» приветствовали друг друга православной речевкой: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»В ожоговом центре умерла пострадавшая в пожаре в поселке Дальний женщина. Примечательно, что пострадавших от огня супружескую пару и двух их внучек в больницы Липецка привезли на одной машине «скорой помощи»!Ушел из жизни почетный гражданин Липецка, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бычков. До праздника Победы 94-летний Владимир Гаврилович не дожил три дня.Около 30 тысяч липчан приняли участие в марше «Бессмертного полка» в День Победы. Людская река «текла» по улице Советской чуть менее часа. В тот же день в Липецке на «Рекорде Победы» установлено мировое достижение: легендарный гиревик Николай Грачев поднял пудовую гирю 121 раз за пять минут.Житель Липецка Андрей Матвеев, называющий себя «народным юристом», выразил желание обратиться в суд за взысканием компенсации полученного морального вреда от поездки в муниципальном автобусе. Матвеев, по его словам, впал в депрессию от зловонного запаха, так как находящийся рядом с ним пассажир «произвел выброс кишечных газов». Впрочем, оценив риски для своей собственной репутации, от обращения в суд липчанин с тонким обонянием отказался.В Ельце осудили растлившего ребенка главу Дмитряшевского сельсовета. За совращение 10-летней девочки 63-летнего Ивана Пополитова из Дмитряшевки приговорили у 14 годам лишения свободы.Главный федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл Балашов блеснул литературным слогом. Выражаясь «языком Гиляровского» Кирилл Балашов сравнил Липецк с московскими Кузьминками 90-х. А потом отреагировал на благожелательные комментарии в свой адрес на GOROD48 постом, который закончил так: «У главы города единомышленников пока немного. Поэтому может быть и злая ирония заставит кого-то пересмотреть свое отношение к службе».Первым заместителем главы администрации Липецка стал Евгений Губанов, до этого работавший председателем городского департамента градостроительства и архитектуры.В Липецке родила 13-летняя девочка. Любовника малолетней матери взяли под стражу по обвинению в изнасиловании (дело будет направлено в суд в следующем году), хотя он и заявил о желании взять в жены мать своего ребенка.Счетная палата Липецка проверила деятельность МАУК «Нижний парк» за 2014-2015 годы, директором которого был любимчик «народного мэра» Гулевского Алексей Тарасов. Выяснилось, что тот за два года провел в командировках... 190 дней, израсходовав на поездки в Испании, США, ОАЭ, Швеции 928 тысяч рублей! Но ничего из подсмотренного за рубежом в деятельность старейшего парка Липецка «турист» не внедрил. Более того, закрыл в парке общественный туалет.

Июнь

GOROD48 повторил опыт петербургского интернет-издания «Фонтанка», и также поджег «Творог Славянский, 5%» и «Творог Псковский, 9%» производства ООО «Лев-Толстовский молочный завод», который по накладным значится как «творожный продукт «Фермерский» с массовой долей жира 4-35%». То, что называлось творогом, вспыхнуло как вата. В итоге Роспотребнадзор приостановил деятельность производителя «горючего творога», где вместо молока использовали пальмовое масло.В УФАС по Липецкой области появился новый начальник. Бессменно руководивший ведомством с марта 1994 Александр Сешенов ушел в отставку. Освобожденное место заняла сибирячка Ирина Поткина.GOROD48 сообщил, что липецкие леса пожирают гусеницы. Рыжий сосновый пилильщик, как сообщили нам в областном управлении лесного хозяйства, взрослым здоровым деревьям угроз не представляет, так как поедает хвою, которая затем вырастает снова: «Гусеницы на соснах - нормальное явление, и для беспокойство нет причин».На Липецком аэродроме военнослужащий ранил себя в голову. 18-летний солдат стоял в карауле, где выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. Срочнику повезло: пуля прошла сквозь подбородок и щеку срочника, не повредив череп.74% липчан довольны жизнью. А год назад таких был 81%. К такому выводу пришли специалисты Центра стратегических исследований.В Липецке снова заговорили о единой коммунальной платежке. Глава Липецка дал указание ее разработать директору МУП «РВЦЛ» Алексею Сарычеву. Тот с поручением справился, но ЕДП (единого платежного документа) так никто и не увидел. Во-первых, потому, что этому воспротивились энергетики, во-вторых, Алексея Сарычева после проверки Счетной палаты из организации уволили, а материалы ревизии отправили в правоохранительные органы.В селе Стрелецкие Хутора Усманского района полицейский застрелил бешеного ротвейлера, который порвал свою хозяйку.Владимир Путин недобрым словом помянул липецкого «единоросса». Скандал вокруг особых экономических зон вызвала деятельность убитого депутата горсовета Михаила Пахомова - через фирму «Литер» тот будто бы украл 509 млн рублей, выделенных на закупку стройматериалов для строительства инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Липецк» в 2008-2009 годах.Заявленный крупный резидент ОЭЗ «Липецк», китайский автопроизводитель Lifan, нажал на тормоза. Корпорация отложила строительство завода, в который она планировала вложить 300 млн долларов (на китайской промплощадке вырос пока лишь бурьян).На 84-м году жизни скончался инициатор создания липецкой особой экономической зоны Витторио Мерлони, бывший президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, основателя компанию Merloni Elettrodomestici по производству «белой» бытовой техники, позже переименованной в Indesit Company).5 лет за решеткой проведет бывший руководитель Управления Росприроднадзора Липецкой области Николай Корвяков. К такому наказанию его приговорили за получение 400 тысяч рублей взятки за трудоустройство родственника своего знакомого. Также экс-чиновник заплатит штраф в доход государства в размере почти 22 млн рублей.В Нижнем парке Липецка началось строительство путевого дворца Петра Первого. Его возвели к Дню города по чертежам, привезенным из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Однако новодел построили из… клееного бруса, материала, не существовавшего в ХVIII веке. Настоящий же домик Петра Великого простоял чуть больше ста лет и сгорел во время очередного пожара в Липецке в 1806 году.В селе Волотово Лебедянского района нашли убитого в ХIХ веке человека. Скелет был зарыт в каменном сарае эпохи царизма. Впрочем, уголовного дела по данному факту не возбудили - нет свидетелей преступления, понимаешь!Олег Королев, отчитываясь перед депутатами облсовета, раскритиковал…РПЦ! А сподвигла его на это депутат от «СР» Лариса Ксенофонтова, напомнившая главе региона об убийстве девочки-сироты в приемной семье в Задонском районе. Что сделано во избежание таких ситуаций? Олег Королев тут же развернул вопрос по-другому. Упрекнув общество в «разрушении общинности и забвении высоких идеалов», губернатор сказал: «Буду откровенным. Я не раз спрашивал священников, почему они так легко и так быстро прощают грехи прихожанам? Почему он только голову опустил - а вы ему уже все простили?»19 июня Липецк утонул в результате обрушившегося на город тропического циклона: за полтора часа на город выпала месячная норма осадков. Этот катаклизм по своим масштабам сопоставим с потопом, обрушившимся на город 24 июня прошлого года.«Где перельет, там недольет» - написал в своем микроблоге Олег Королев и посоветовал готовиться к осенней засухе. Предсказание губернатора не сбылось: осень в регионе выдалась дождливой.Президент Турции Эрдоган извинился перед Путиным за смерть Олега Пешкова. Суд над предполагаемым убийцей липецкого летчика Челиком начался в июне, но не закончен до сих пор.Закредитованность средней липецкой семьи превышает 130 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков». В среднем кредитная задолженность российского домохозяйства составила 186,8 тысяч рублей.

Июль

Арбитражный суд признал банкротом 55-летнего жителя элитной многоэтажки. Его долг составил… 755 млн рублей! В процессе должник сообщил, что за год заработал 40 тысяч рублей.Отца, продававшего через Интернет своего двухлетнего сына за полтора миллиона рублей, суд приговорил к 4 годам 6 месяцам заключения.Михаил Гулевский выбран почетным гражданином Липецка. А кто бы сомневался! Вторым почетным липчанином стал управляющий ОАО «Липецкий хладокомбинат» Михаил Афанасьев.Глава Липецка Сергей Иванов сообщил, что сербы сделают из Липецка Лондон. Балканские инвесторы готовы вложить в развитие городской инфраструктуры порядка 5 млрд рублей, что, на секундочку, превышает собственный годовой доход муниципалитета. На берегу реки Воронеж должны появиться лодочные станции, гостиницы, спортивные площадки, жилые комплексы, парковые зоны, объекты культуры… Однако прошло полгода, а инвестиций от «братушек» все нет.В Липецке кот закрыл задвижку двери и не пустил в квартиру хозяйку. Вернувшаяся женщина не смогла открыть дверь ключом. Кот также не смог открыть дверь. Хозяйке животного пришлось вызывать спасателей.30 депутатов Липецкого горсовета скинулись по 10 тысяч рублей и купили для Нижнего парка новые скамейки.Облздрав обновил реестр вакансий. Выяснилось, что городской детской больнице №1 не хватает 13-врачей-педиатров и 18 участковых врачей-педиатров! ГБ №4 «Липецк-Мед» нуждается в девяти анестезиологах-реаниматологах, пяти кардиологах, четырех нейрохирургах и еще в 15 врачах-специалистах. В ГБ №3 «Свободный Сокол» вакантны должности шести участковых терапевтов, трех врачей общей практики, семи специалистов других специальностей. Областная клиническая инфекционная больница искала восемь анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов. «Скорой помощи» не хватало 30 врачей и 15 фельдшеров. В итоге 81% липчан не может попасть к врачу - эту цифру Фонду независимого мониторинга «Здоровье» назвали сами медики.А вот и позитивная новость: в Липецке открыли новый корпус областного перинатального центра. Он обошелся в 2,3 млрд рублей.Олег Митяев подарил Липецку к Дню города песню. Известный бард ранее написал ее для своего липецкого друга и назвал ее «Вечерним липецким» в память о поезде, курсирующим между столицей и нашим городом.В Липецке появилась новая скульптура - «Фото на память». Памятник липецкой семье и фотографу установили в День Города на входе в Нижний парк. Правда, сразу же после открытия сидящему на коленях отца мальчику «благодарные» липчане отломали ногу.Под Липецком поймали 17-килограммовую щуку.Был и еще один рекорд: в олимпийскую сборную России попали 11 спортсменов из Липецка (за всю историю в главных летних соревнованиях планеты выступали 19 наших земляков). Но потом легкоатлетическую сборную нашей страны в Рио не пустили из-за обвинений в употреблении допинга. В Бразилию от области в итоге поехали три стрелка и одна пловчиха. Успокаивать не допущенных на олимпиаду российских спортсменов взялся липецкий губернатор. В своем Твиттере Королев заметил: «Не переживайте! Может быть КТО-ТО оберегает Вас от ЧЕГО-ТО, не отправляя ТУДА».Вступился за наших олимпийцев и президент липецкой ассоциации дворовых видов спорта Алексей Логинов. Негодуя, он написал письмо президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху. «Отдельно прошу Вас рассмотреть возможность участия непрофессионалов от всех стран мира в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Именно такая мера позволит сохранить дух олимпизма и доверие народов мира к Международному Олимпийскому комитету и Вам лично. Пусть простые спортсмены пронесут гуманистическую идею олимпизма под своими национальными флагами и понесут их в свои дворы», - написал липчанин.Липчанка 22 года получала пенсию за умершего деда. Таким образом, с августа 1994 года по май нынешнего проворная женщина получила 2 587 681 рубль, чем причинила «Почте России» особо крупный материальный ущерб.

Август



Губернатор области едва не попал в авиакатастрофу. В двигатель самолета, в который в Саранске сел улетающий в Санкт-Петербург Олег Королев, попал болотный лунь. Пилоты немедленно прекратили подачу топлива и заглушили двигатели. Решив не искушать судьбу, глава нашего региона пересел на поезд.







Липецкая бизнес-леди попала в список Forbes. Состояние начинавшей простой упаковщицей Ольги Белявцевой, ныне члена Совета директоров компании «Прогресс капитал», оценивается в 400 млн долларов. Липецкая бизнес-леди попала в список Forbes. Состояние начинавшей простой упаковщицей Ольги Белявцевой, ныне члена Совета директоров компании «Прогресс капитал», оценивается в 400 млн долларов.

В мэрии разработали Стратегию развития Липецка до 2035 года. Чиновники решили, что через 20 лет жизнь в городе изменится к лучшему. Еще бы, ведь доля остановок общественного транспорта, обустроенных каркасно-металлическими остановочными павильонами, вырастет к 2035 году до 48,3%, а спортом будут заниматься не 29% горожан, как сегодня, а каждый второй липчанин!В Липецке открыли шахматную школу ФИДЕ. На церемонию приезжал лично президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов.Липецкому маньяку вынесли приговор. 25-летнего Сергея Ужегова отправили в ИК строгого режима на 24 года по обвинению в целом букете преступлений - от угона автомобиля и краж до изнасилований и убийства.Липецкий общественник обвинил «Квадру» в злоупотреблениях. Леонид Стуров написал обращения прокурору области и губернатору с требованием разобраться в ценообразовании на горячую воду. Сделав собственные подсчеты, липчанин счел, что лично переплачивает от 100 до 120 рублей в месяц. С доводами общественника согласились в прокуратуре, но иск к «Квадре» «государево око» проиграло.В Липецке началось рассмотрение громкого уголовного дела о хищении 1,6 миллиарда рублей у ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». На скамью подсудимых сели липецкие аграрии Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. Когда закончится этот процесс, не известно, очевидно, и судье (в деле - 190 томов документов).Сторонники «Национально-освободительного движения» потребовали наделить Путина чрезвычайными полномочиями, приостановив при этом действие Конституции.Бывшего начальника отдела областного Управления Росприроднадзора Олега Лаптева оштрафовали на 500 тысяч рублей за получение 50 000 рублей взятки от менеджера немецкого концерна «Ланксесс», резидента ОЭЗ «Липецк». За эту сумму чиновник был готов составить акт об отсутствии нарушений экологического законодательства без проведения необходимых исследований.Сергей Иванов призвал равняться на Америку. Т.е. делать в городе дороги из бетона с 50-летним сроком эксплуатации. Но такие дороги чиновникам не нужны: они будут и дальше лепить их из некой субстанции черного цвета, называя ее асфальтом.В Липецком горсовете не поняли идеи сделать из Липецка туристический центр. «Если показать нечего, каких туристов мы должны везти в Липецк? Зачем?» - спросили депутаты, но потом одумались и решили: туристическому кластеру быть! Депутат от ЛДПР Олег Хомутинников предложил для привлечения туристов построить в Липецке памятник Алле Пугачевой.В 25-летнюю годовщину ГКЧП Олег Королев назвал путчистов «смердящими трусами».МОК официально лишил сборную России «серебряной» медали, завоеванной в женской легкоатлетической эстафете 4х400 метров на Играх 2008 года в Пекине. Награду должна вернуть и липчанка Людмила Литвинова, выступавшая в составе команды. Причиной такого решения стала положительная допинг-проба у одной из участниц квартета Анастасии Капачинской. Так Липецкую область лишили единственной в истории олимпийской медали.Семья липчанина распалась из-за врачебной ошибки. Жене сообщили о ВИЧ-положительности мужа, хотя его анализы были отрицательными. В итоге суд взыскал с больницы и Центра по борьбе со СПИДом по 50 000 рублей плюс 35 500 рублей судебных издержек.Липецк посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Главу правительства потянуло к пенсионерам в Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Там Медведев подбодрил стариков заявлением о том, что продолжительность их жизни выросла на 10 лет, и что теперь эта самая жизнь «начинает играть новыми красками». В ходе визита премьер-министра случился анекдотический случай: не в меру ретивые «фсошники» едва не застрелили липчанина с шуруповертом, приняв инструмент за оружие!

Сентябрь

GOROD48 сообщил, что бюджетников гонят к урнам на выборы депутатов облсовета и Госдумы едва ли не строем. Руководителям предприятий было предписано организовать среди подчиненных акцию «Приди и проголосуй!». В Липецке каждому бюджетнику велели явиться на избирательные участки в формате «1+3», то есть привести с собой еще троих - родственников, друзей, соседей.На выборах липецкие «медведи» задрали своих конкурентов. Так, в новом составе областного Совета депутатов от «ЕР» стало больше, чем в предыдущем: если по итогам выборов 2011 года «единороссы» получили 36 мандатов из 56-ти, то по результатам этих - уже 46. В облсовете нового созыва уменьшилось представительство всех других фракций. Так, «Справедливая Россия» провела в облсовет всего двух своих членов. Четыре места получила КПРФ, четыре - ЛДПР. Депутатами облсовета стали Олег Королев, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Максим Кавджарадзе. Лидеры российских партий и липецкий губернатор тут же отказались от мандатов в пользу однопартийцев, а Кавджарадзе снова получил мандат члена Совета Федерации от Липецкой области. Комментируя итоги выборов, Олег Королев заявил: «Популистам и пустобрехам пришел конец».Депутатами Госдумы стали Николай Борцов, Михаил Тарасенко, Михаил Гулевский и Владимир Богодухов.В Липецке прекратила вещание телекомпания «ТВК».Скандал федерального масштаба разразился вокруг будущего благотворительного фода «Дети и родители против рака»: структура областной администрации под названием «Центр развития добровольчества» попытался выселить общественников из построенных ими на руинах бывшего пионерлагеря «Радуга» новых корпусов. Однако руководитель фонда «Дети и родители против рака» Альбина Корнева выиграла схватку с чиновниками. За Корневу вступились артисты, общественники, депутаты Госдумы, и «Лазори» принял первых пациентов и их родителей.Председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова рассказала о том, что сдающих без уплаты налогов жилье в наем липчан будут «кошмарить» уже в январе, если те оформят патент на этот вид получения прибыли.Скончался Почетный гражданин города Липецка, 95-летний Герой Советского Союза Александр Кириллов.В липецком зоопарке овцебык напал на человека. Новенький сотрудник зверинца зашел в вольер с инвентарем для уборки, где на него набросилось 300-килограммовое животное. Работник зоопарка получил многочисленные переломы и рваные раны.

Октябрь

Мэру Липецка и спикеру горсовета повысили зарплату до 104 тысяч 766 рублей. И могли бы увеличить еще, но поступили по совести.В Липецком авиацентре появился новый начальник. Им стал 54-летний генерал-майор Юрий Сушков.Чиновников администрации Липецка,а также всех работников муниципальных учреждений обязали до 1 ноября заплатить имущественные налоги и предъявить чеки начальству. Связано это с трудностями исполнения бюджета муниципалитета.В Ельце на пожарище было обнаружено тело 4-летней девочки с перерезанным горлом и ее 27-летняя мама с ножевыми ранениями. Свои показания она дала в письменном виде, так как не могла говорить из-за изрезанного горла. Женщина написала, что кроме нее и дочери в квартире не было больше никого. И что случилось потом, не помнит. Как было все на самом деле, не известно: от полученных ранений женщина скончалась. Следствие решило, что женщина сама зарезала дочь, а потом попыталась покончить жизнь самоубийством.Главным федеральным инспектором по Липецкой области назначен Олег Снежков.Липчанам разрешили взрывать петарды в новогоднюю ночь. В остальное время спокойствие жителей региона будет защищать закон «о тишине». В области запрещено шуметь с 22.00 до 8.00. Для нарушителей ст 8.4 КоАП Липецкой области предусмотрены штрафы. Для граждан - от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 тысяч до 10 тысяч рублей.Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы участников сессии дискуссионного клуба «Валдай», отозвался об украинском президенте Петре Порошенко как о крупном инвесторе российской экономики. Что и говорить, троллинг вышел зачетный. Однако руководству ОАО «ЛКФ «Рошен» было не до шуток: за последние три года производство продукции на фабрике упало в три раза, и вместо 1800 работников там трудится 700 человек.Липчанин Дмитрий Авцынов впервые в России взыскал с государства компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Водитель, которого попытались лишить прав за несуществующее нарушение ПДД, взыскал с государства в качестве морального вреда 3 000 рублей.Сразу два вице-мэра Липецка ушли в отставку. Сергей Иванов расстался с Николаем Новиковым и Александром Лысовым.

Ноябрь

Олег Королев не явился по повестке в суд, куда его как ответчика вызвал истец Сергей Валетов. Бывший полковник милиции обиделся на губернатора за то, что тот назвал его, представителя партии «Родина», «пустобрехом, пустозвонои и «обещалкиным». Иск неудачник выборов проиграл.В Липецке закрыли ЦУМ. Этот торговый комплекс, который строили пять лет, открылся в феврале 1974 года. Его в свое время ежедневно посещали свыше десяти тысяч человек.Пользователь платформы онлайн-петиций 25-летний Константин Плесняков разместил на ресурсе обращение к Президенту России Владимиру Путину. Работник бюджетной сферы просит главу государства умерить ставки по ипотеке, так как не может купить жилье.Липецкие монархисты поддержали протест православной общественности против еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда», в котором будто бы искажена историческая правда о последнем российском государе-императоре. Также руководитель православной общины «Святых Царственных мучеников» Юрий Берников сообщил, что в Липецке было бы неплохо установить памятники Николаю II и Иоанну Грозному.На сессии областного Совета в пример липецкому губернатору поставили Рамзана Кадырова как лидера региона, который не боится отстаивать интересы своих избирателей перед Медведевым и Путиным.В Липецке началась борьба с «фанфуриками», спиртосодержащими парфюмерными жидкостями, от которых в Иркутске скончались более 70 человек. У нас их продавали оптом, через автоматы «Боярин 24» и даже с доставкой на дом. В итоге, распробовав эрзац, липчане, по признанию вице-губернатора Людмилы Летниковой, перестали боятся белой горячки. В итоге число алкоголиков в Липецке выросло за год в 2,6 раза.Большой ажиотаж у населения вызвали слова председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лисаконова, напугавшего тех, кто не впускает в квартиры для проверки работоспособности газовых плит и водогрейных колонок. Чиновник заявил, что если потребуется, будет проводиться вскрытие дверей, и посетовал на Конституцию РФ, защищающую право на неприкосновенность жилища.Прокуратура признала незаконным взимание платы за любительскую рыбалку. Теперь ловить рыбу в регионе можно совершенно бесплатно на любом водном объекте и оставлять себе добытый улов.10 ноября, в профессиональный праздник полицейских, на улице Зегеля дерзко ограбили ювелирный магазин «Адамас». Из салона увели золота на 10 млн рублей. Через несколько дней в Липецке был ограблен ювелирный магазин «Алмаз-Холдинг» на улице Советской. Стоимость похищенного оценивается в миллион рублей. Ни в том, ни в другом случае преступников не нашли.Новым вице-мэром, курирующим финансово-экономический блок городской администрации, стал директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», депутат городского Совета Дмитрий Аверов.9-летнего вундеркинда из Липецка показали на «Первом канале». Ученица гимназии №1 Полина Плешивова считает в уме до 60 примеров в секунду. При этом девочка может одновременно еще и читать стихи.В Липецке за изнасилование осудили 36-летнего настоятеля храма Ильи пророка села Юрское Вячеслава Копытина. На священника, имевшего в соцсетях никнейм Слава КВН, наручники надели в зале суда после оглашения приговора: 3 года лишения свободы.На заседании Общественного совета при спикере горсовета сотрудник политехнического университета Максим Пустовалов заявил, что «Квадра» с выгодой для себя разрушила существовавшую систему теплоснабжения города. В итоге горожанам «насильно подается избыточное тепло».Неудачников бразильской Олимпиады утешили премиями из областного бюджета. Единовременные выплаты в размере 75-150 тысяч рублей получили спортсмены и их тренеры за 8-18 места в Рио-2016.

Декабрь

91-летний ветеран войны Петр Кащенко, в свое время собиравший пожертвования на памятник Победы, решил, что монументу не хватает скульптурной композиции, состоящей из фигур «представителей армии, авиации и флота, тружеников тыла, партизан и главнокомандующего», т. е. Сталина. И вновь пустил шапку по кругу.Вице-спикер Липецкого горсовета Евдокия Бычкова сообщила о своем желании вскладчину восстановить исторический бювет минеральных вод в Нижнем парке. Цена вопроса - 70 млн рублей.В Липецке на чердаке пятиэтажного жилого дома №19 по улице Механизаторов нашли мумифицированное тело женщины, возраст которой определен в 55-60 лет. Мумия в саване была погребена под слоями стекловаты.У Путина встали волосы дыбом от постановления липецкого суда. Президент России усомнился в компетентности работников судебной системы, увидев судебный документ, в котором было указано, что «такой-то, фамилия, и дальше - совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру, - сказал Путин. GOROD48 оперативно опубликовал это постановление, и посмотреть на бумагу за подписью судьи Екатерины Геворкян ломанулась вся страна (счетчик зафиксировал 220 тысяч заходов на эту новость, что стало абсолютным рекордом GOROD48 за все время существования сайта).82-летний житель Чаплыгинского района по пьянке попал на скамью подсудимых. За 16 смертельных ударов топором по односельчанке дедушку приговорили к 8 годам колонии. Возраст осужденного - тоже своеобразный рекорд этого года.Митинг «Отправь «Петровича» в отставку» собрал около 80 человек. По словам коммунистов, желающих отстранить от власти Олега Королева, собрать большее число людей помешал мороз.Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру нового липецкого омбудсмена. 69-летний бывший ректор ЕГУ Валерий Кузовлев стал Уполномоченным по правам человека в области.Глава Липецка заполнил последнюю вакансию в списке своих заместителей: вице-мэром стал бывший председатель городского департамента образования Евгений Павлов.За год в Липецкой области, по подсчетам GOROD48, произошло 74 убийства. В трех случаях родители убивали детей, в пяти - взрослые дети убивали отцов и матерей, семь мужей расправились с женами, а четыре жены - с мужьями. Были изнасилованы 18 детей, девять женщин и один мужчина. Так как СМИ известно далеко не обо всех самоубийствах, то мы написали о 53 случаях добровольного ухода из жизни (трое мужчин свели счеты с жизнью в камерах ИВС).Были и приятные случаи. Так, троим липчанам фортануло в лотереях. Выигрыш одного счастливчика составил 500 000 рублей, другого - миллион, третьего - 17 миллионов!