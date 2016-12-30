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НовостиКультура

«Рождества волшебные мгновенья...» покажут в библиотеке

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30 декабря 2016 г., 12:27
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В программе - литературные гадания, кулинарный мастер-класс и селфи с книгой.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, 5 января областная детская библиотека приглашает своих читателей на книжную вечеринку «Рождества волшебные мгновенья...».

Каждому найдется занятие по душе. Желающим узнать, что их ждет в новом году, примут участие в литературных гаданиях. Сладкоежек ожидает кулинарный мастер-класс «Праздничное печенье»: маленькие поварята украсят угощение и сделают для него яркую упаковку своими руками. В handmade-мастерской можно будет сделать символическую игрушку - рождественскую звезду. А театр теней «Черно-белые забавы» приглашает ребят стать не только зрителями, но и настоящими артистами. С праздничными обрядами дети познакомятся на площадке «Коляда, Коляда! Отворяй ворота...», а в фотосалоне «Мой портрет с любимой книгой» можно будет сделать селфи. На литературных посиделках «Пусть рождественское чудо с нами следует повсюду» библиотекари предлагают почитать снежные истории о чудесах и приключениях. И, конечно же, для читателей оформлены тематические выставки по истории праздника.

Начало мероприятия - в 14.00.

По данным управления культуры, Центр романовской игрушки также приготовил на новогодние программы для детей и взрослых. В их числе «Новый год по-романовски»  -   музыкальная программа с участием четырех сказочных персонажей: Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги и Кикиморы. После театрализованного представления дети отправятся на мастер-класс, это может быть валяние миниатюрных валенок или изготовление текстильной куклы «Ангелочек». Можно также   осмотреть экспозицию народных игрушек со всей России и познакомиться с мастерами-хранителями традиционных романовских промыслов.    Кроме того, с 8 января по 29 февраля там будет проходить программа «Дары волхвов»  в форме спектакля вертепного театра, рассказывающая о рождении Христа. В программе два мастер-класса: изготовление текстильной куклы «Пеленашка» и глиняной игрушки «Индюк». Программа «Раз в крещенский вечерок»  состоится с 14 по 31 января в интерактивном формате в народном стиле с шуточными конкурсами, колядками, гаданием. Участникам предлагают мастер-класс на выбор: изготовление глиняной игрушки «Козел со свистком» или валяние валенок.

В детском парке "Сказка" каждую субботу и воскресение работает "Терем Деда Мороза".  
Теги новости: Новый год, праздник, Рождество
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