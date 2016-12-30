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НовостиКультура

Липчан приглашают 5 января на лекцию об оружии

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30 декабря 2016 г., 12:24
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Тех, кто хочет провести праздники с пользой, ждут в "Музее живой истории".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, реконструкторы клуба «Копье» приступили к реализации нового начинания. Это цикл встреч, лекций, бесед и мастер-классов, посвященных истории России. Проводятся они в «Музее Живой истории» на улице Стаханова, 39 в Липецке. Это помещение в филиале дома детского творчества «Октябрьский», где располагается липецкое подразделение «Копья» - клуб «Северный Берег».

Доступ на мероприятия открыт для всех, кто интересуется историей и материальной культурой нашей Родины. Первое занятие, состоявшееся в минувшую субботу, было посвящено истории ранних славян. Его провел кандидат исторических наук, преподаватель ЛГПУ Григорий Земцов.

Следующее мероприятие состоится 5 января 2017 года  в 13.00. Разговор пойдет о метательном оружии Древней Руси.

В программе ближайших месяцев есть теоретическая составляющая - обсуждение проблемных точек исторического прошлого нашей страны. Видное место займут беседы об аспектах военной истории средневековья. Практическая часть будет выражена в занятиях с носителями различных ремесленных традиций. Среди них ткачество, кожевенное, кузнечное дело, гончарное ремесло, резьба по дереву, изготовление традиционной деревянной, текстильной, глиняной, соломенной игрушки.
Теги новости: Новый год, праздник, музей
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