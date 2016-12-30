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НовостиПроисшествия

Деталь от трактора угодила в иномарку

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0
30 декабря 2016 г., 12:14
353
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Деталь от трактора угодила в иномарку

В результате аварии замерло движение на улице Циолковского.

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На улице Циолковского в Липецке напротив дома №22 произошло необычной ДТП. Отлетевшая от трактора металлическая деталь угодила в лобовое стекло автомобиля "Киа".

В аварии никто не пострадал, но трактор и автомобиль перегородили движение по улице в сторону Центрального рынка.
Теги новости: авария, ДТП
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