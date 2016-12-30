Деталь от трактора угодила в иномарку

В результате аварии замерло движение на улице Циолковского.

На улице Циолковского в Липецке напротив дома №22 произошло необычной ДТП. Отлетевшая от трактора металлическая деталь угодила в лобовое стекло автомобиля "Киа".В аварии никто не пострадал, но трактор и автомобиль перегородили движение по улице в сторону Центрального рынка.