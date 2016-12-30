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НовостиОбщество

Детский сад и гимназия победили в конкурсе "Новогодняя фантазия"

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30 декабря 2016 г., 12:10
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Детский сад и гимназия победили в конкурсе "Новогодняя фантазия"

В Ельце подведены итоги городского смотра-конкурса «Новогодняя фантазия-2016»

С 12 по 26 декабря 2016 года среди образовательных организаций города Ельца проводился городской смотр-конкурс «Новогодняя фантазия».  

В Конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных и 13 дошкольных образовательных организаций. Жюри Конкурса отметило зрелищность, оригинальность, безопасность оформления территорий  и фасадов зданий, сообщили в управлении образования Ельца.          
  
По решению жюри победителями и призерами Конкурса признаны:

В номинации «Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Ельца»:
I место – МБДОУ «Детский сад №34 г. Ельца»
II место – МБДОУ «Детский сад №4 города Ельца»
II место – МБДОУ «Детский сад №32 города Ельца «Солнышко» 

III место – МБДОУ «Детский сад №25 города Ельца»
III место – МБДОУ «Детский сад №30 города Ельца «Ромашка»

В номинации «Муниципальные общеобразовательные учреждения города Ельца»:
I место – МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» 
II место – МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
III место – МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Теги новости: конкурс
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