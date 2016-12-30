Детский сад и гимназия победили в конкурсе "Новогодняя фантазия"

В Ельце подведены итоги городского смотра-конкурса «Новогодняя фантазия-2016»

С 12 по 26 декабря 2016 года среди образовательных организаций города Ельца проводился городской смотр-конкурс «Новогодняя фантазия».В Конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных и 13 дошкольных образовательных организаций. Жюри Конкурса отметило зрелищность, оригинальность, безопасность оформления территорий и фасадов зданий, сообщили в управлении образования Ельца.По решению жюри победителями и призерами Конкурса признаны:В номинации «Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Ельца»:I место – МБДОУ «Детский сад №34 г. Ельца»II место – МБДОУ «Детский сад №4 города Ельца»II место – МБДОУ «Детский сад №32 города Ельца «Солнышко»III место – МБДОУ «Детский сад №25 города Ельца»III место – МБДОУ «Детский сад №30 города Ельца «Ромашка»В номинации «Муниципальные общеобразовательные учреждения города Ельца»:I место – МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца»II место – МБОУ «СШ №8 г. Ельца»III место – МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов»