Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.12:35
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Семья из Екатериновки превратила свой дом в сказочный дворец

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 11:58
1
493
Изменить шрифт
Семья из Екатериновки превратила свой дом в сказочный дворец
Фото: krai-rodnoi.ru

Иллюминацией Железновы украсили даже забор

Семья Железновых из Екатериновки Елецкого района претендует на победу в конкурсе новогоднего убранства. Обычный частный дом подсвечен так, что похож на дворец.

"Так засверкал яркими разно-цветными огоньками забор, окна, фронтон усадьбы. Новогоднее украшение появилось на беседке в палисаднике. И так метр за метром «осваивали» территорию". - сообщает газета "В краю родном".

"В этом году «новоселом» на усадьбе стал золотой петушок — символ наступающего 2017-го. «Взлетел» на забор, сияет ярким оперением.

P1380013_0 (1).jpg

А по соседству давний житель — олень. Рядом горит яркими огнями елка.

Огромные разноцветные шары Железновы смастерили из обычных пластиковых стаканчиков. Сколько времени и сил потратили, чтобы соединить не один десяток «стопок», теперь уже и не помнят. Да это и не важно. Главное, получились занимательные фигуры"

Теги новости: иллюминация,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Точка зрения»
30.12.2016 12:20:00
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

Новогодние ёлки в Липецке начнут разбирать 15 января
Новогодние ёлки в Липецке начнут разбирать 15 января
14.01.2013 14:16:47
7
2295
Праздничную иллюминацию в Липецке включат 15 декабря
Праздничную иллюминацию в Липецке включат 15 декабря
13.12.2013 16:42:00
14
2707
Центр Липецка подсветили новогодней иллюминацией
Центр Липецка подсветили новогодней иллюминацией
15.12.2013 19:37:23
40
7131
Липецк перед Новым годом украсят "карамельными деревьями"
Липецк перед Новым годом украсят "карамельными деревьями"
19.11.2014 22:45:24
3
3728
Световые фонтаны будут работать в Липецке до марта
Световые фонтаны будут работать в Липецке до марта
15.01.2016 16:40:49
5
2885
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Ваше имя
30 декабря 2016 г., 12:21
Очень красиво, молодцы! Но наверно средств вложено ого-го
Все комментарии (1)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро