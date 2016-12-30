Семья из Екатериновки превратила свой дом в сказочный дворец

Фото: krai-rodnoi.ru

Иллюминацией Железновы украсили даже забор

Семья Железновых из Екатериновки Елецкого района претендует на победу в конкурсе новогоднего убранства. Обычный частный дом подсвечен так, что похож на дворец."Так засверкал яркими разно-цветными огоньками забор, окна, фронтон усадьбы. Новогоднее украшение появилось на беседке в палисаднике. И так метр за метром «осваивали» территорию". - сообщает газета "В краю родном"

"В этом году «новоселом» на усадьбе стал золотой петушок — символ наступающего 2017-го. «Взлетел» на забор, сияет ярким оперением.





А по соседству давний житель — олень. Рядом горит яркими огнями елка.

Огромные разноцветные шары Железновы смастерили из обычных пластиковых стаканчиков. Сколько времени и сил потратили, чтобы соединить не один десяток «стопок», теперь уже и не помнят. Да это и не важно. Главное, получились занимательные фигуры"