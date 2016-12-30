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НовостиОбщество

Цены на фрукты к новогоднему столу расходятся в 3 раза

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30 декабря 2016 г., 11:47
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Цены на фрукты к новогоднему столу расходятся в 3 раза

На винограде и хурме можно существенно сэкономить.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выяснило, по какой цене предлагают фрукты универсамы  Липецка накануне Нового года.

Вчера специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели мониторинг цен в 5-ти универсамах Липецка.

Сравнительный анализ розничных цен на фрукты к новогоднему столу показал, что иногда цены расходятся в 3 раза: так, виноград можно купить по цене от 99,5 до 291,5 рубля за килограмм.

Перед Новым годом мандарины в Липецке стоят от 58 до 79,9 рубля, апельсины - от 53,2 до 85,5 рубля, бананы - от 49,9 до 66 рублей, яблоки - от 36,9 до 51 рубля, хурма - от 69,9 до 129,9 рубля.

Весь фруктовый набор можно купить в разных магазинах от 398,7 до до 654 рублей.
Теги новости: Новый год, цены, застолье, праздник
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Макар
30 декабря 2016 г., 12:22
Ты Ваньна грубость нарываешся,
Всё Вань обидеть наровишь.
Тут за день так накувыркаешся,
Зайдёшь на сайт тут ты сидишь.
добрый ээх
30 декабря 2016 г., 12:18
я печень очищаю обычной щеткой для одежды
ч
30 декабря 2016 г., 12:17
сколько можно эту тему это что внушение у 90% Липчан не фонтат праздник будет и экономь не экономь а в магазах не протолкнутся...
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