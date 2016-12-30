Цены на фрукты к новогоднему столу расходятся в 3 раза

На винограде и хурме можно существенно сэкономить.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выяснило, по какой цене предлагают фрукты универсамы Липецка накануне Нового года.Вчера специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели мониторинг цен в 5-ти универсамах Липецка.Сравнительный анализ розничных цен на фрукты к новогоднему столу показал, что иногда цены расходятся в 3 раза: так, виноград можно купить по цене от 99,5 до 291,5 рубля за килограмм.Перед Новым годом мандарины в Липецке стоят от 58 до 79,9 рубля, апельсины - от 53,2 до 85,5 рубля, бананы - от 49,9 до 66 рублей, яблоки - от 36,9 до 51 рубля, хурма - от 69,9 до 129,9 рубля.Весь фруктовый набор можно купить в разных магазинах от 398,7 до до 654 рублей.