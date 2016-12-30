Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.12:35
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

«Точка зрения»

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 12:20
74
Изменить шрифт
«Точка зрения»

Глава города Липецка Сергей Иванов подводит итоги работы в 2016 году и делится планами на будущий год.

Смотреть видео
Об этом сегодня в программе «Точка зрения»

 
Сергей Иванов
Глава города Липецк: 

«У нас почти 1 млрд рублей средств было привлечено на дорожную деятельность. Мы в 2017 год выходим с чистого листа и сделаем в городе дорог гораздо больше , чем предполагали.»

 «Несмотря на пессимистически прогнозы, плановые показатели на наполнение бюджета были перевыполнены. Мы провели сплошную инвентаризацию объектов и субъектов малого, среднего бизнеса, инвентаризацию площадей, имущества. И удалось существенно пополнить нашу доходную часть бюджета.»

 «На 2017 год мы подготовили базу, так, чтобы управляющие компании начали работать по другому. По иному.»

 «Дворовые территории будут поддержаны финансированием из федерального бюджета. Порядка 150-200 млн рублей, мы добавляем на дворы к тем средствам, что были выделены в этом году. Более того, минимум два микрорайона мы планируем провести в надлежащий вид за счет собственных средств: места общего пользования, игровые, спортивные площадки, дворики, скверики.»

 «Мы на себя берем приоритетную задачу - в следующем году сделать 50-55% дорог в городе соответствующими всем нормативным требованиям. И частный сектор тоже не забудем. »


Теги новости: точка зрения, мэр, Сергей Иванов
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

«Точка зрения»: Не переплачиваем ли мы за отопление в наших квартирах?
«Точка зрения»: Не переплачиваем ли мы за отопление в наших квартирах?
08.12.2016 11:32:52
28
6209
Почему происходят сбои в движении городского пассажирского транспорта?
Почему происходят сбои в движении городского пассажирского транспорта?
11.12.2016 11:27:57
45
2898
«Точка зрения»
«Точка зрения»
13.12.2016 12:00:00
9
2439
"Точка зрения": Больше ста школьных классов в Липецке закрыты на карантин
"Точка зрения": Больше ста школьных классов в Липецке закрыты на карантин
15.12.2016 12:00:00
29
3760
«Точка зрения»: 22 декабря в стране отмечается День энергетика
«Точка зрения»: 22 декабря в стране отмечается День энергетика
19.12.2016 12:30:00
3222
Ваши комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт


2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро