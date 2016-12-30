«Точка зрения»

Глава города Липецка Сергей Иванов подводит итоги работы в 2016 году и делится планами на будущий год.
Сергей Иванов
Глава города Липецк:
«У нас почти 1 млрд рублей средств было привлечено на дорожную деятельность. Мы в 2017 год выходим с чистого листа и сделаем в городе дорог гораздо больше , чем предполагали.»
«Несмотря на пессимистически прогнозы, плановые показатели на наполнение бюджета были перевыполнены. Мы провели сплошную инвентаризацию объектов и субъектов малого, среднего бизнеса, инвентаризацию площадей, имущества. И удалось существенно пополнить нашу доходную часть бюджета.»
«На 2017 год мы подготовили базу, так, чтобы управляющие компании начали работать по другому. По иному.»
«Дворовые территории будут поддержаны финансированием из федерального бюджета. Порядка 150-200 млн рублей, мы добавляем на дворы к тем средствам, что были выделены в этом году. Более того, минимум два микрорайона мы планируем провести в надлежащий вид за счет собственных средств: места общего пользования, игровые, спортивные площадки, дворики, скверики.»
«Мы на себя берем приоритетную задачу - в следующем году сделать 50-55% дорог в городе соответствующими всем нормативным требованиям. И частный сектор тоже не забудем. »