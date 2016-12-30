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НовостиОбщество

В Липецке приостановили работу партии

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0
30 декабря 2016 г., 11:30
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В Липецке приостановили работу партии

Решение приняли в суде.

Как сообщает управление министерства юстиции РФ по Липецкой области, в регионе приостановлена работа политического объединения. Такие меры приняты по решению суда.

Решением Липецкого областного суда деятельность регионального отделения политической партии «Трудовая партия России» приостановлена до начала января. Иск против партии подало региональное управление Минюста. Причиной обращения стало нарушение ответчиком сроков предоставления сведений о продолжении своей деятельности. Региональному отделению политической партии были вынесены неоднократные письменные предупреждения с указанием допущенных нарушений, которые устранены не были.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федерального закона «О политических партиях» в случае приостановления деятельности регионального отделения политической партии приостанавливаются права регионального отделения как учредителя средств массовой информации, ему запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью регионального отделения, возмещением причиненных его действиями убытков (ущерба), уплатой налогов и штрафов, и расчетов по трудовым договорам (контрактам).

На основании пункта 3 статьи 40 ФЗ «О политических партиях» в случае неустранения региональным отделением политической партии нарушений, послуживших основанием для приостановления его деятельности, территориальный уполномоченный орган (настоящий момент – Управление), внесший в суд заявление о приостановлении деятельности регионального отделения, вносит в соответствующий суд заявление о ликвидации данного регионального отделения.
Теги новости: Суд, иск, нарушение
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Александр
30 декабря 2016 г., 12:33
управление Минюста. Что за минюст?
гыгы
30 декабря 2016 г., 11:55
на ее председателя Александра Барабанова поданы иски на десятки миллионов рублей ( все есть на сайте судебных приставов )
Брал деньги с покупателей газосиликата и скрывался после этого
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