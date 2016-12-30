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НовостиОбщество

"Коммунальщика" оштрафовали на 40 тысяч рублей

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30 декабря 2016 г., 11:16
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"Коммунальщика" оштрафовали на 40 тысяч рублей

Предприятие собирало  и транспортировало отходы IV класса опасности без лицензии.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области, решением Арбитражного суда Липецкой области   МУП «Коммунальщик» Становлянского района было привлечено к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии).

Основанием для направления материалов в суд послужили результаты надзорных мероприятий, проведенных государственными инспекторами Управления Росприроднадзора по Липецкой области в отношении указанного хозяйствующего субъекта, в ходе которых были установлены факты осуществления деятельности в области обращения с отходами (деятельность по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности) без соответствующей лицензии, составлен протокол по ч.2 ст.14.2 КоАП РФ. Арбитражным судом Липецкой области было вынесено решение о признании МУП «Коммунальщик» Становлянского района виновным в совершении указанного правонарушения, наложен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.
Теги новости: штраф, Росприроднадзор
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