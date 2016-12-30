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НовостиОбщество

В Липецкой области отметят День снега

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0
30 декабря 2016 г., 11:11
252
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В Липецкой области отметят День снега

И пройдёт Чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту.

Новый год начнётся с зимних забав. Сразу после каникул в нашем регионе пройдёт несколько крупных фестивалей и соревнований.

14 января в Усманском районе  на лыжной базе лесного массива «Песковатский лес» состоятся Чемпионат и первенство Липецкой области по спортивному ориентированию на лыжах, планируется участие около 100 человек.

На 15 января запланированы сразу несколько мероприятий. На Матырском водохранилище, на территории базы отдыха «Бригантина» состоится Чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту (ловля на блесну со льда) – там так же ждут около 100 участников.

В тот же день пройдут Фестиваль зимних забав «Три пингвина» по горнолыжному спорту (ожидают участие как минимум 200 человек) и Областной фестиваль «День Снега» в Задонском районе.
Теги новости: снег, Новый год, зима, фестиваль
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