Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

﻿﻿Эксперты считают, что вскоре хакеры придумают новые способы выуживать деньги со счетов граждан﻿.

Наживающимся на обычных российских пользователях банковских карт обманщикам в 2016 году пришлось несладко — их заработки упали на 15% или на 650 млн рублей. Произошло это потому, что в основном хакеры атаковали корреспондентские счета банков, а граждане в свою очередь стали более опытными и уже не подаются на прямолинейные ходы мошенников.

Как пишет газета «Известия», специалисты специализирующейся на банковской безопасности компания Zecurion установили, что принципиально новых ходов кибержулики пока не придумали, а о старых трюках знают уже даже пожилые пользователи, которых оперативно информируют их дети.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что в недалеком будущем непременно появятся новые методы вытягивания персональной информации о счетах и банковских картах, в том числе, с помощью данных в социальных сетях. В качестве базовой меры безопасности специалисты советуют не использовать в паролях доступах личную информацию.

— Нельзя указывать свои данные на подозрительных сайтах. Нужно иметь отдельные (не привязанные к карточкам) счета в банках для хранения сбережений, использовать усовершенствованные системы оплаты, создавать виртуальные карты или иметь специальную отдельную карту с функцией 3D-secure для платежей в интернете, — сообщил директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин.

Новые методы обработки клиентов банков уже активно используют за рубежом, а значит вскоре традиционно они придут и в Россию, отмечают эксперты.