Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.12:36
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 11:04
138
Изменить шрифт
Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

﻿﻿Эксперты считают, что вскоре хакеры придумают новые способы выуживать деньги со счетов граждан﻿.

Наживающимся на обычных российских пользователях банковских карт обманщикам в 2016 году пришлось несладко — их заработки упали на 15% или на 650 млн рублей. Произошло это потому, что в основном хакеры атаковали корреспондентские счета банков, а граждане в свою очередь стали более опытными и уже не подаются на прямолинейные ходы мошенников.

Как пишет газета «Известия», специалисты специализирующейся на банковской безопасности компания Zecurion установили, что принципиально новых ходов кибержулики пока не придумали, а о старых трюках знают уже даже пожилые пользователи, которых оперативно информируют их дети.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что в недалеком будущем непременно появятся новые методы вытягивания персональной информации о счетах и банковских картах, в том числе, с помощью данных в социальных сетях. В качестве базовой меры безопасности специалисты советуют не использовать в паролях доступах личную информацию.

— Нельзя указывать свои данные на подозрительных сайтах. Нужно иметь отдельные (не привязанные к карточкам) счета в банках для хранения сбережений, использовать усовершенствованные системы оплаты, создавать виртуальные карты или иметь специальную отдельную карту с функцией 3D-secure для платежей в интернете, — сообщил директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин.

Новые методы обработки клиентов банков уже активно используют за рубежом, а значит вскоре традиционно они придут и в Россию, отмечают эксперты.

Теги новости: банковские карты
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

Visa прекратила операции по картам СМП банка и Инвесткапиталбанка
Visa прекратила операции по картам СМП банка и Инвесткапиталбанка
29.04.2014 15:11:12
873

Популярные новости

Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
16796
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
21
13179
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
15
11406
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
28.12.2016 15:17:50
55
8352
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро