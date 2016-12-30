Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.11:04
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке назвали лучших учителей

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 10:57
1
44
Изменить шрифт
В Липецке назвали лучших учителей

Педагогов отметили за методические наработки.

Институт развития образования Липецкой области подвел итоги профессионального конкурса среди школьных учителей «Учим учиться». Соревнование педагогов было посвящено методическим разработкам по предметам.

Конкурс «Учим учиться» проходил в пяти номинациях. В разделе «Сценарий урока» лучшей среди физиков стала Марина Бугаева из Краснинского района, среди математиков — Елена Кузнецова из Тербунского района, среди биологов — Лариса Рощупкина из Елецкого района, среди химиков — Марина Звягинцева из Краснинского района, географов — Ольга Клюева из Липецка.

В номинации «Воспитательное мероприятие» победу одержала географ Елена Соковых из Елецкого района, в номинации «Сценарий внеурочного занятия» - математик Татьяна Васильева из Задонского района и географ из Липецка Ольга Клюева. Лауреатами в номинации «Методическая разработка интегрированного урока» стали математик из Лебедянского района Светлана Лазутина и липецкие учителя Ирина Китаева и Виктория Чернышова. Лучшая разработка для урока в коррекционном классе принадлежит Ольге Плешиной из Долгоруковского района (окружающий мир), а биолог Галина Какунина из Липецка представила лучший видеоурок.
Теги новости: Конкурс, школа, образование
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

В Ельце прошел конкурс "Вместо ёлки - новогодний букет"
В Ельце прошел конкурс "Вместо ёлки - новогодний букет"
26.12.2016 15:16:31
714
Липецкий курорт будут исследовать
Липецкий курорт будут исследовать
27.12.2016 12:31:43
5
759
В районах Липецкой области начали подводить итоги конкурса новогоднего убранства
В районах Липецкой области начали подводить итоги конкурса новогоднего убранства
28.12.2016 11:51:41
486
В Липецке отменили конкурс на самую оригинальную елку
В Липецке отменили конкурс на самую оригинальную елку
28.12.2016 12:42:56
4
1199
На 2017 год запланированы конкурсы «Крылья Победы», «Юность читающая», «Театральная весна»
На 2017 год запланированы конкурсы «Крылья Победы», «Юность читающая», «Театральная весна»
28.12.2016 14:29:00
413
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Строго 18+ https://vk.com/chp48
30 декабря 2016 г., 11:00
ЧП48 !
Группа с эксклюзивными новостями Липецка
ДТП, Пробки, Происшествия.
Вступайте! Строго 18+
https://vk.com/chp48
Все комментарии (1)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро