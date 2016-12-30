В Липецке назвали лучших учителей

Педагогов отметили за методические наработки.

Институт развития образования Липецкой области подвел итоги профессионального конкурса среди школьных учителей «Учим учиться». Соревнование педагогов было посвящено методическим разработкам по предметам.Конкурс «Учим учиться» проходил в пяти номинациях. В разделе «Сценарий урока» лучшей среди физиков стала Марина Бугаева из Краснинского района, среди математиков — Елена Кузнецова из Тербунского района, среди биологов — Лариса Рощупкина из Елецкого района, среди химиков — Марина Звягинцева из Краснинского района, географов — Ольга Клюева из Липецка.В номинации «Воспитательное мероприятие» победу одержала географ Елена Соковых из Елецкого района, в номинации «Сценарий внеурочного занятия» - математик Татьяна Васильева из Задонского района и географ из Липецка Ольга Клюева. Лауреатами в номинации «Методическая разработка интегрированного урока» стали математик из Лебедянского района Светлана Лазутина и липецкие учителя Ирина Китаева и Виктория Чернышова. Лучшая разработка для урока в коррекционном классе принадлежит Ольге Плешиной из Долгоруковского района (окружающий мир), а биолог Галина Какунина из Липецка представила лучший видеоурок.