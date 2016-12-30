Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.11:05
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПозиTиV

С новогодней пятницей!

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 10:29
121
Изменить шрифт
С новогодней пятницей!

Это последняя пятница в году и от этого она становится ещё важнее.

Смотреть видео
С новогодней пятницей!
Сегодня мало кто сможет работать в полную силу, ведь все мысли о подарках и предстоящем празднике Так что желаем вам счастья в новом году и делимся хорошим настроением.

Теги новости: С пятницей
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

С пятницей! От группы «Стереоблог»
С пятницей! От группы «Стереоблог»
11.11.2016 13:19:01
4
897
С пятницей! От " Мио Латина"
С пятницей! От " Мио Латина"
18.11.2016 10:10:25
38
5086
С пятницей! «Взрослая» песня от группы «Stereoтип»
С пятницей! «Взрослая» песня от группы «Stereoтип»
25.11.2016 15:38:22
3
1302
С пятницей! Встречаем выходные джазом
С пятницей! Встречаем выходные джазом
02.12.2016 16:03:18
6
1587
С пятницей! Песня про вечный спор
С пятницей! Песня про вечный спор
09.12.2016 11:13:46
4
1271
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро