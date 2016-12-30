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С новогодней пятницей!
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0
30 декабря 2016 г., 10:29
121
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Это последняя пятница в году и от этого она становится ещё важнее.
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С новогодней пятницей!
Сегодня мало кто сможет работать в полную силу, ведь все мысли о подарках и предстоящем празднике Так что желаем вам счастья в новом году и делимся хорошим настроением.
Теги новости:
С пятницей
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/422691/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">С новогодней пятницей! </a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/422691/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Это последняя пятница в году и от этого она становится ещё важнее. </a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/422691/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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С новогодней пятницей!
Это последняя пятница в году и от этого она становится ещё важнее.
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