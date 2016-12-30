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НовостиОбщество

В Липецке обнаружили токсичный пластилин

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30 декабря 2016 г., 10:36
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В Липецке обнаружили токсичный пластилин

Выдано предписание об отзыве продукции известной марки.  

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в целях контроля за реализацией товаров детского ассортимента в 4 квартале этого года Управлением было проведено 20 проверок, из них 2 плановые и 18 внеплановых проверок по обращениям потребителей, а также 5 административных расследований по информации Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Нарушения требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и ТР ТС «О безопасности игрушек» установлены в 72% проверенных предприятий. В ходе проверок было отобрано и исследовано на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011 30 образцов товаров для детей.

По результатам лабораторных исследований один образец - масса формирующая для детского творчества на растительной основе «Play-Doh» (баночка) производитель «HASBRO SA»/ «Хасбро СА» не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по индексу токсичности. В отношении поставщика указанной продукции возбуждено дело об административном правонарушении, а также выдано предписание об отзыве продукции с рынка.

Основными видами нарушений, выявленными в ходе проверок, являлись: отсутствие информации о наименовании страны, где изготовлена продукция; о наименовании и месте нахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; о наименовании изделия, о дате изготовления, о составе ткани, отсутствие маркировки единым знаком обращения на рынке; отсутствие информации на русском языке, реализация товара без маркировочных ярлыков; отсутствие товарно-сопроводительных документов с информацией о сертификате соответствия.

Всего в ходе проверок при осмотре 520 единиц товаров для детей и подростков и игрушек, по несоответствующей маркировке забраковано 279 единиц (или 54% от осмотренного количества), из них  одежды – 127 единиц, игрушек – 26 единиц, обуви – 118 пар, школьно-письменных принадлежностей – 8 единиц.

За нарушения требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС «О безопасности игрушек» в отношении виновных лиц составлен 21 протокол об административных правонарушениях, вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, всего наложено штрафов на общую сумму 68 тысяч рублей.
Теги новости: Пластилин, дети, игрушки
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