Липчан познакомят с редкими книгами

Выставка-лекция "Что читали 100 лет назад" пройдет в январе.

21 и 28 января Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на книжную выставку-лекцию "Что читали 100 лет назад" из коллекции книг редкого фонда.В программе мероприятия: история главной библиотеки области; представление отдела редкой книги и его уникальной коллекции; рассказ о том, что читали липчане и гости курорта более 100 лет назад; экспозиция редких книг.Книжная выставка-лекция является очередным этапом проекта "Липецкiй курортный листокъ. Уроки занимательного краеведения".