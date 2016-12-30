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НовостиОбщество

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть

Рекомендую
2
30 декабря 2016 г., 09:59
30
3077
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Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Фото: www.youtube.com

Веселье проходило под «Ку-ка-ре-ку!».

Пользователь популярной социальной сети «Вконтакте» Елена Юрова поделилась на ресурсе видеозаписью с хостинга Youtube. Автор записи утверждает, что ролик был сделан на корпоративном новогоднем вечере управления благоустройства Липецка.

Видеоролик живо рисует то, в какой праздничной и непринужденной атмосфере встречают новый год сотрудники муниципальной коммунальной службы Липецка. Так, отдыхающие весело идут по кругу под бодрое «Ку-ка-ре-ку!» и ободрение Снегурочки.



 Оперативно связаться с коммунальной службой «Управление благоустройства Липецка» не удалось: несмотря на рабочее время, телефоны в организации хранят длинные гудки.
Теги новости: Корпоратив, видео, праздник
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голубой
30 декабря 2016 г., 11:03
петухи однака. мы не сомневались что во власти одни пидарва. :-D
гость
30 декабря 2016 г., 11:00
не знаю куда звонили авторы статьи, но в РАБОЧЕЕ время все были на своих рабочих местах!
ухахаха
30 декабря 2016 г., 10:51
Бодро так ! Кукареку , ухахаха , валяюсь под столом :D
Все комментарии (30)
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