Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть

Фото: www.youtube.com

Веселье проходило под «Ку-ка-ре-ку!».

Пользователь популярной социальной сети «Вконтакте» Елена Юрова поделилась на ресурсе видеозаписью с хостинга Youtube. Автор записи утверждает, что ролик был сделан на корпоративном новогоднем вечере управления благоустройства Липецка.Видеоролик живо рисует то, в какой праздничной и непринужденной атмосфере встречают новый год сотрудники муниципальной коммунальной службы Липецка. Так, отдыхающие весело идут по кругу под бодрое «Ку-ка-ре-ку!» и ободрение Снегурочки.Оперативно связаться с коммунальной службой «Управление благоустройства Липецка» не удалось: несмотря на рабочее время, телефоны в организации хранят длинные гудки.