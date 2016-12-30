Митрополит Липецкий и Задонский Никон удостоен региональной награды "За заслуги перед Липецкой областью"

Фото: mitropolia-lip.ru

В большом зале администрации Липецкой области глава региона Олег Королев вручил Высокопреосвященнейшему митрополиту Липецкому и Задонскому Никону высшую региональную награду – знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью».

Его Высокопреосвященство, поблагодарив Олега Петровича Королева и председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Ивановича Путилина за оказанное внимание, пожелал им помощи Божией на поприще служения во благо Родины и передал в дар книги «Летопись Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря», сообщает Липецкая митрополия.