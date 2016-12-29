Липецкая вечЁрка: 29 декабря

Цены на такси и мясо и откровения мэра.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий в Липецке и регионе по мнению интернет-пользователей в четверг, 29 декабря.
Больше всего липчан сегодня интересовал вопрос цены такси в новогодние каникулы. Общими силами раскрыты все карты.
Вместе с этим популярным оказалось сообщение о ДТП на улице Терешковой. Автобус изрядно попортил городской пейзаж.
Самые бурные обсуждения вызвалановость о стоимости мяса в регионе. Статистические данные удивляют...
Не менее оживленно было и в беседе по поводу откровенного интервью мэра Липецка. А чья душа живет в вас?
Больше всего липчанам сегодня понравилось сообщение о победе липецкого фотографа в престижном конкурсе. Липецкая область она такая... немного марсианская.