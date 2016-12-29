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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 29 декабря

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29 декабря 2016 г., 19:43
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Липецкая вечЁрка: 29 декабря

Цены на такси и мясо и откровения мэра.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий в Липецке и регионе по мнению интернет-пользователей в четверг, 29 декабря.

Больше всего липчан сегодня интересовал вопрос цены такси в новогодние каникулы. Общими силами раскрыты все карты.

Вместе с этим популярным оказалось сообщение о ДТП на улице Терешковой. Автобус изрядно попортил городской пейзаж.

Самые бурные обсуждения вызвалановость о стоимости мяса в регионе. Статистические данные удивляют...

Не менее оживленно было и в беседе по поводу откровенного интервью мэра Липецка. А чья душа живет в вас?

Больше всего липчанам сегодня понравилось сообщение о победе липецкого фотографа в престижном конкурсе. Липецкая область она такая... немного марсианская.
Теги новости: Обзор, события
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Бэтман
29 декабря 2016 г., 19:53
Сейчас в Липецке хоть таксисты остались или только крепостные ( арендованные авто ) и сетевые которые в убыток работают ?
лев толстовская чинуша
29 декабря 2016 г., 19:52
откровенные высказывания о мере все стерли, после них только стреляться.
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