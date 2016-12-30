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НовостиБизнес

Ничего себе поздравление к Новому Году!!!

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0
30 декабря 2016 г., 10:00
499
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Ничего себе поздравление к Новому Году!!!

Новый год – время чудес! Время – ароматных мандаринов и ёлок… Время для подведения итогов и признания заслуг… А ещё время для добрых, искренних поздравлений!

Строительная компания «Союз» в лице генерального директора Шелеста Ивана Владимировича от всей души поздравляет с наступающим Новым 2017 годом своих партнёров, которые давно уже стали добрыми, хорошими друзьями: ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО ВТБ 24 и АО «Липецкая ипотечная корпорация»!!!

«Друзья! Мы желаем здоровья, благополучия и процветания всем вашим сотрудникам, а всем филиалам - стабильности и высоких продаж! Пусть ваша сеть ширится, растет и развивается дальше, охватывая новые перспективные места и территории!

Мы честно признаёмся, что без вас не получилось бы наших достижений!!! Только наше взаимовыгодное сотрудничество и слаженная работа позволила преодолеть многие трудности, сохранить стабильность и лидирующие позиции в бизнесе. Надеемся и в дальнейшем продолжать плодотворную и успешную совместную работу!» - поздравляет партнёров Иван Владимирович Шелест.

«Особенно хочется отметить Клевцова Валерия Васильевича, генерального директора АО Липецкая ипотечная корпорация! Это - настоящий профессионал своего дела, и, поверьте, во многих вопросах ему просто нет равных!» - продолжает Иван Владимирович.

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На фото: слева - ген. директор ООО «Союз» Иван Владимирович Шелест, справа – ген. директор АО «Липецкая ипотечная корпорация» Валерий Васильевич Клевцов.

Уважаемый Валерий Васильевич! Весь дружный коллектив СК «Союз» во главе с генеральным директором Шелестом Иваном Владимировичем желает Вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть любимое дело приносит удовольствие и радость! Новых интересных идей Вам, успехов и удачи во всём!

Ну и, конечно же, всем нам хочется пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошли те самые чудеса, о которых мы все так мечтаем! Чтобы все мы были счастливы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие! И побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания!!!!!!!!

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Офис строительной компании «СОЮЗ» всегда рад видеть вас по адресу:

г. Липецк, ул. Советская, 77.

Телефон 57-01-57.

Со всеми подробностями, стоимостью и планировками квартир можно ознакомиться на сайте www.souz-lipetsk.ru

Проектная декларация на сайте www.souz-lipetsk.ru.

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