Путин распорядился снова проверить туристический кластер «Елец»

И снова региональное Управление культуры и туризма готово предоставить все данные проверяющим.

Владимир Путин сегодня отдал распоряжение генпрокуратуре проверить эффективность использования бюджетных средств на создание туристических кластеров.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Счетной палате Российской Федерации провести проверку туристско-рекреационных кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Республика Саха (Якутия), «Елец» (Липецкая область), «Тункинская долина» (Республика Бурятия) в части, касающейся эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров" - говорится на сайте Кремля..



Напомним, после Форму действий ОНФ, когда была озвучена информация о, якобы, имевшем место неэффективном использовании средств на создание кластера «Елец», туристический кластер «Елец» уже подвергался проверке Ростуризма. Нарушений тогда выявлено не было.

- Не только Ростуризм, но и общественники нас проверяли, и до этого - счетная палата. И камеральная была проверка, и фискальная, - сообщил GOROD48 начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков. Счетная палата никаких критических нарушений не выявила. Были мелкие нарушения, но не критичные и устраняемые. В целом же – все нормально. Ростуризм отметил то же. И сейчас мы готовы к очередной проверке. Готовы предоставить все документы и Генпрокуратуре.