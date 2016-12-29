В Липецке забраковали 65 килограммов сладостей

В городе проверяют новогодние сладкие подарки и организации, которые проводят утренники.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов при подготовке и проведении новогодних елок для детей.Как сообщает пресс-центр Управления Ропотребнадзора, проверено 96 объектов, в том числе 68 объектов проведения массовых мероприятий для детей и 28 предприятий торговли и общественного питания. Проверены оптовые предприятия - поставщики кондитерских изделий для детских подарков.В ходе проверок отобраны для лабораторных исследований 74 пробы пищевых продуктов, 84 пробы питьевой воды, 85 смывов. Проведено 265 замеров параметров микроклимата и искусственной освещенности. Все результаты соответствуют нормативам.Проинспектировано 162 наименования сладких новогодних подарков. Нарушений по срокам годности, сопроводительным документам не выявлено.По результатам проверок мест проведения массовых мероприятий, предприятий торговли и общественного питания выявлено 165 нарушений: несвоевременное прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения, нарушение требований к содержанию помещений, условиям хранения продуктов, сроков годности кондитерских изделий, отсутствие маркировочных ярлыков на кондитерских изделиях. Снято с реализации 65 кг кондитерских изделий с истекшим сроком годности и в связи с отсутствием маркировочных ярлыков. Выдано 96 предписаний об устранении нарушений.По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 165 протоколов об административном правонарушении, наложено 143 штрафа на сумму 572 тысячи рублей.Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в проведении новогодних мероприятий для детей, будут продолжены в период новогодних каникул.