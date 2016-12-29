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НовостиОбщество

В Липецке забраковали 65 килограммов сладостей

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29 декабря 2016 г., 17:14
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В Липецке забраковали 65 килограммов сладостей

В городе проверяют новогодние сладкие подарки и организации, которые проводят утренники.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области  проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов при подготовке и проведении новогодних елок для детей.

Как сообщает пресс-центр Управления Ропотребнадзора, проверено 96 объектов,  в том числе 68 объектов проведения массовых мероприятий для детей и 28 предприятий торговли и   общественного питания. Проверены оптовые предприятия - поставщики кондитерских изделий для  детских подарков.

В ходе проверок отобраны для лабораторных исследований 74 пробы пищевых продуктов, 84 пробы питьевой воды, 85 смывов. Проведено 265 замеров параметров микроклимата и искусственной освещенности. Все результаты  соответствуют нормативам.

Проинспектировано 162 наименования сладких новогодних подарков. Нарушений по срокам годности, сопроводительным документам не выявлено.

По результатам  проверок мест проведения массовых мероприятий, предприятий торговли и общественного питания выявлено 165  нарушений:  несвоевременное прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения, нарушение требований к содержанию помещений, условиям хранения  продуктов, сроков годности кондитерских изделий, отсутствие маркировочных ярлыков на кондитерских изделиях. Снято с реализации 65 кг кондитерских изделий с истекшим сроком годности и в связи с отсутствием маркировочных ярлыков. Выдано 96 предписаний об устранении нарушений.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 165 протоколов об административном правонарушении, наложено 143  штрафа на сумму 572 тысячи рублей.  

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в проведении новогодних мероприятий для детей,  будут продолжены в период новогодних каникул.
Теги новости: Новый год, утренник, подарки, елка, праздник
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