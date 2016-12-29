В аэропорту Липецка проконтролировали здоровье 88 иностранцев

Чтобы они не завезли лихорадку Зика и другие заболевания.

Одним из направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области является осуществление санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту «Липецк», который направлен на недопущение завоза и распространения на территории нашей области инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора, с начала 2016 года на наличие инфекционных болезней в пункте пропуска ОГКП «Липецкий аэропорт» досмотрено 88 человек прибывших из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических мероприятий.В связи с неблагополучием в мире по лихорадке Зика усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими с дистанционным измерением температуры тела. Внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль.В ОГКП «Липецкий аэропорт» в июне проведено тренировочное учение по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее международное значение. В ходе проведения учения продемонстрированы практические навыки и взаимодействие между заинтересованными службами при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, имеющее международное значение. По завершению учения подведены итоги, цель и задачи проведения учения оценены как достигнутые, готовность учреждений и ведомств - достаточная.