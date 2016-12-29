Как есть десерты и не толстеть

Секреты раскрыли ученые.Как сообщает «Петербургский дневник», ученые из Израиля узнали, почему некоторые люди могут есть много сладкого, но при этом не набирают лишний вес.
В опытах приняли участие добровольцы, которым было предложено ежедневно отмечать все съеденные продукты и их вес в специальный дневник питания. Выяснилось, что у людей, которые едят и не толстеют и людей, которые постоянно набирают лишний вес, существуют различия в составе кишечной флоры. Имеющийся в кишечнике микробиом позволял перерабатывать всю пищу до того, как она успеет отложиться в виде жира.