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НовостиВ России

Стая собак напала на девушку

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0
29 декабря 2016 г., 15:37
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Стая собак напала на девушку

Делом занялись следователи.

В четверг, 29 декабря, на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в Иркутске стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку, в результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации Иркутска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает в СУ СК по Иркутской области.
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пЁс
29 декабря 2016 г., 16:06
Липецкие новости закончились,новости со всего света начались город48??!просто город.
Мимоходом
29 декабря 2016 г., 16:02
Ну теперь собак отловят и срок дадут за нанесение тяжких телесных... а может и бандитизм пришьют...
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