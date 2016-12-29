Стая собак напала на девушку

Делом занялись следователи.В четверг, 29 декабря, на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в Иркутске стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку, в результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации Иркутска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время следователями СКР проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает в СУ СК по Иркутской области.