Стая собак напала на девушку

Делом занялись следователи.

В четверг, 29 декабря, на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в Иркутске стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку, в результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации Иркутска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).В настоящее время следователями СКР проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает в СУ СК по Иркутской области.