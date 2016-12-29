Вопрос возобновления полетов в Египет стоит на повестке дня

Состоялся телефонный разговор президентов двух стран.

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о предстоящих контактах между странами на различных уровнях. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.В рамках беседы были затронуты вопросы сотрудничества России и Египта, в первую очередь — восстановление воздушного сообщения между Москвой и Каиром в ближайшей перспективе. Уточняется, что лидеры двух стран договорились о предстоящих контактах на различных уровнях, а беседу инициировали египетская сторона.Ранее стало известно, что эксперты по авиабезопасности из России вскоре приступят к инспекции второго терминала аэропорта Каира.