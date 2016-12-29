В Дагестане задержали готовящих теракт

Взрыв должен был прогреметь в Московской области.В Дагестане задержаны семеро членов законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в московском регионе. Об этом в четверг, 29 декабря, в ФСБ России сообщили ТАСС.
Боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельному взрывному устройству (СВУ).
В середине ноября оперативники Федеральной службы безопасности также задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии и Москве. Фигуранты были связаны с "Исламским государством". Как считает ФСБ, действовали они по заданию ИГ, используя для перевозки оружия и взрывчатки методы конспирации, разработанные еще Шамилем Басаевым.