В Сирии вводят режим прекращения огня

Выстрелы затихнут в полночь.Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».
- Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа, — сказал Шойгу.
Стороны конфликта в Сирии достигли договоренностей по прекращению огня на территории страны. Они готовы начать мирные переговоры. Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тысяч человек, указал Шойгу.