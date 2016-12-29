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НовостиВ мире

В Сирии вводят режим прекращения огня

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0
29 декабря 2016 г., 15:21
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В Сирии вводят режим прекращения огня

Выстрелы затихнут в полночь.

Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».

- Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа, — сказал Шойгу.

Стороны конфликта в Сирии достигли договоренностей по прекращению огня на территории страны. Они готовы начать мирные переговоры. Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тысяч человек, указал Шойгу.
Теги новости: Сирия
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